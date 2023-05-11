Скотт Риттер: Буш хотел наступить на горло России, а Горбачева могли свергнуть

С читателями встретился авторитетный военный эксперт Скотт Риттер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московский дом книги пришел интересный гость. В известном всей стране книжном на Новом Арбат с читателями встретился авторитетный военный эксперт Скотт Риттер.

Он служил офицером-разведчиком в морской пехоте США. Воевал на Ближнем Востоке. Был инспектором ООН по вооружениям в Ираке. А в 80-е работал в перестроечном СССР.

Сегодня Риттер — один из самых популярных в сети экспертов из США по армии, вооруженным конфликтам и внешним устремлениям Вашингтона на востоке Европы (в первую очередь, на Украине).

В МДК он представлял масштабный труд, изданный медиагруппой «Комсомольская правда» при содействии гендиректора Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александра Зырянова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

О чем же его книга «Гонка разоружения»?

Бывший морпех, разведчик и эксперт ООН так представил свою работу.

- Я свел три истории под одной обложкой, - сообщил он. Первая — история договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСДМ) между США и СССР. Как 30 американцев в тысячах миль от дома в чистом поле перед оборонным заводом в Воткинске создавали контрольную службу.

Говоря про вторую часть, Риттер улыбнулся.

- Там описана моя личная история. Я был самым младшим офицером. В нашей группе вообще было много младших офицеров. В Вашингтоне, возможно, кто-то думал, что эта миссия — невыполнима, - автор задумчиво осмотрел полный зал, - Но мы отлично справились. Когда-то многих из нас учили убивать русских. А в Воткинске мы через два года работы пожали друг другу руки. А я нашел свою любовь. Она была нашим переводчиком, и стала моей женой. Эта книга посвящена ей и моей дочери.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В третьей части, по словам Риттера, — обстановка , в которой работали американцы в СССР в конце 1980-х годов.

- Воткинск был процветающим городом-заводом, - вспоминал он, - Люди, делающие ракеты, получали хорошие зарплаты и много льгот. Когда заключался договор, перестали выпускать ракеты — и город разрушался у нас на глазах.

У пришедших в МДК читателей к известному американскому эксперту было немало вопросов.

Ветеран спецназа ГРУ, ныне колумнист на популярном ресурсе, хотел узнать, насколько искренне США тогда, 35 лет назад, были в своем желании «дружить с русскими», предлагая сокращать ракеты.

- Президент Рейган серьезно договор воспринимал. Я очень серьезно его воспринимал, я над ним работал, — сказал Риттер, - Но в США была большая оппозиция этому договору. Да, Рейган когда-то называл СССР «империей зла», но со временем он изменил свое мнение. Когда его в Москве студенты спросили, считает ли он Советский Союз» «империей зла» по-прежнему, Рейган ответил «нет».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший морпех сожалел, что этот лидер США, покинул свой пост в 1988-м и его сменил Джордж Буш-старший.

- Буш не считал, что с СССР надо дружить, - пояснил Скотт, - Этот президент пытался ногой на горло наступить Советскому Союзу. Считал, что будущее США не в сотрудничестве с вашей страной, а в эксплуатации ее ресурсов.

Представитель школы журналистики спросила американского гостя, почему тему договора, вступившего в силу 35 лет назад, он считает актуальной сегодня:

- Я встречался с весьма осведомленными людьми в Союзе писателей. Но даже многие из них подзабыли, что такой договор между нашими странами был, а ведь работа над ним многому может научить и сегодня, - ответил Риттер, - Тот договор был разделен на несколько частей. Первая, наверное, самая сложная — уничтожение ракет. Это произошло за три года. Потом были 10 лет контроля. Затем инспекции прекратили. Но договор ведь был успешным, и его соблюдали! Пока в 2019-м США его не нарушили. Первыми проведя испытания новых ракет средней дальности.

Доктор философских наук поинтересовался у Скотта Риттера, правда ли, что договор был выгоден скорее СССР, чем США, ведь сокращаемые ракеты могли уничтожить высшее руководство СССР, но не Белый дом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автор «Гонки разоружения» напомнил историю, участником которой он был.

- Договор подписывался в декабре 1987-го. В разгаре была перестройка. Горбачев и Рейган жали друг другу руки, Россия поворачивалась к миру новой стороной, - говорил Риттер, - Но уверяю вас, тогда никто в Америке не мог представить уход компартии от власти в СССР. И никто в США в то время не мог предвидеть, что уничтожение ракет убьет экономику городов, где ракеты делались. При том возникали предположения, что такой договор может подвигнуть некие силы в Советском Союзе к свержению Горбачева.

Американский автор «Гонки разоружения» долго и обстоятельно отвечал на вопросы российских читателей разных возрастов в центре Москвы — как до этого общался с теми, кого интересует история новейшего времени в Питере, Новосибирске, Иркутске.

По окончании беседы с читателями в Московском доме книги Скотт Риттер подписал книги всем участникам встречи.

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