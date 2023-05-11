«Я влюбился»: Shaman рассказал, как записал новый хит

Певец Shaman Фото: Мария РЕМИЗОВА

Прошлым летом продюсер Игорь Матвиенко заявил о старте конкурса «АвторА!» для авторов песен, пишущих на русском языке.

-Я подумал, что нужно сделать конкурс именно для авторов. Если всё получится, новые песни попадут в репертуар популярных артистов. Необходимо пополнить нашу золотую коллекцию песен,— рассказал KP.RU продюсер.

Для начала музыкальные эксперты выбрали лучшую сотню песен.

А потом уже перед мэтрами была задача посложнее -отбор топ-20 хитов.

Сейчас конкурс «АвторА!» подвел новые итоги, эксперты объявили победителей творческого задания по поиску новых песен к Дню Победы. Лучшие хиты вошли в сборник патриотических песен «АвторА!» «9 мая» и, по сложившейся традиции, исполнены звездами эстрады.

Физик-бард из Новошахтинска Виктор Гавриленко стал настоящей сенсацией конкурса. На суд жюри он представил песню «Солнышко», которая получила максимальное количество баллов.

Песня о парне, защищающем Родину, обращённая к любимой, тронула жюри своей искренностью, образностью и грустью.

- Песня уровня «Землянки», великой военной песни! - отметил на питчинге актёр Дмитрий Харатьян. - Я буду ее исполнять, продвигать. Для меня слезы, которые подступили во время прослушивания – самый главный критерий. Песня попадает в душу и сердце сразу, она сразу мне отозвалась.

Автор песни Виктор Гавриленко, выйдя на связь со студией, рассказал, что начал заниматься музыкой с самого детства – «примерно лет 50 назад»: «Песня написана 23-го февраля 2023 года. Она о сегодняшнем дне. Я живу на границе с Луганской областью и неоднократно там бывал. Я не профессиональный музыкант и певец, я по профессии - физик. А кто же это «солнышко», кому посвящается песня? Это моя жена, Валерия!»

Второе место, по результатам голосования, заняла студентка из Дубны, 23-летняя уроженка Нижневартовска Наталья Рассохацкая, с песней «Плачу». Ее песню теперь будут петь Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко и Ирина Тонева.

На третьем месте - автор Лариса Фомина из Кургана с композицией «Любить по-русски», которую забрал для исполнения Дмитрий Дюжев.

А четвертое место в пичтинге взяла Елена Гудкова из Красного села, ее песню «Машина «Победа»» споет группа «Фабрика».

Завоевал симпатии жюри и московский рок-музыкант Игорь Горин. Его песня «По машинам» заняла седьмое место и теперь она в репертуаре Сергея Безрукова.

Лидер творческого задания Виктор Гавриленко из Новошахтинска получит 500 тысяч рублей, а конкурсантки, занявшие второе и третье места, - по 250 тысяч рублей.

В сборник патриотических песен «АвторА!» 9 мая» вошли композиции, написанные финалистами основного конкурса и дополнительного творческого задания по написанию песни к Дню Победы.

В сборнике есть и трек SHAMAN «Самый русский хит».

Песню для артиста написали Николай Чебанов и Диляра Хайруллина. SHAMAN уже успел снять видео на «Самый русский хит», клип собрал на YouTube миллионные просмотры.

-Мне сразу понравилась песня «Самый русский хит». Я сразу ее отметил. Песня уже была самодостаточная. Моя задача была -не испортить ее,-рассказал KP.RU SHAMAN.-Получилось, что «Самый русский хит» продолжение серии «Я-русский». Но вообще я по названию песню не отбираю, просто она затронула струны моей души. Представляете какой путь, сколько преград надо пройти песне, чтобы пробить грудную клетку каждого слушателя, чтобы не просто попасть в сердце, а поселиться там надолго. Только честные песни способны на это.

- Я влюбился в эту песню сразу, как только услышал, -признался SHAMAN.