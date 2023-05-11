Арктическая медицина: как проходит рабочий день в тундре и почему у коренных жителей Севера хорошее здоровье

Быть врачом – сложно. Очень сложно. Даже когда вы находитесь в крупном городе, а в больнице есть хорошее техническое оснащение и коллеги, с которыми можно посоветоваться – это крайне тяжелый труд. Но представьте, что вы – один из немногих врачей за Полярным кругом, на которого рассчитывают более 4,5 тысяч человек (нефтяники и коренные ненцы). Если не вы, им бы пришлось добираться до ближайшего медицинского учреждения 200 с лишним километров по арктической тундре, иногда во время полярной ночи и при морозе в - 50°C.

Такой суровый климат требует от врача еще более доброго и внимательного отношения к пациентам. Ведь коренным народам Севера не так просто оставить народную медицину и найти в себе силы обратиться к незнакомому врачу. Но Сергею Ханьжину, или, как его прозвали — доктору Арктика — удалось найти подход даже к самому непростому пациенту.

Сейчас к нему приезжают целыми ненецкими семьями оленеводов вместе с младенцами, чтобы показать ребенка и услышать заветное: «Всё хорошо». Интересно, что организм людей, которые постоянно живут при низких температурах, ведет себя иначе, чем у жителя мегаполиса. С одной стороны, у северного народа понижена выработка серотонина, а сердце и легкие работают с удвоенной силой, повышая риск гипертонии.

С другой, как отмечает Сергей Ханьжин, «пациенты из местных обычно быстро идут на поправку, практически не страдают хроническими болезнями и аллергиями». И это при том, что факторов риска в тундре не меньше, чем у городского жителя.

Какими секретами долголетия Доктор Арктика хочет поделиться с каждым, почему он скептически относится к понятию «сибирское здоровье» и какие еще секреты ему открыла тундра – читайте в нашем материале и любуйтесь красотами заполярья на видео по ссылке.