Герой спецоперации «Z» лейтенант Чекунов взял «языком» вражеского разведчика

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Воины уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«В сущности, нет ничего вреднее, и даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, – должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «В баталии в полевой три атаки: первая в крыло, которое послабее. В середину нехорошо – самого сожмут. Атака всеми силами в обход хороша только для малого корпуса»!

ОТВЛЕК ОГОНЬ ПРОТИВНИКА НА СЕБЯ

Сержант Денис Пичугин

«На подступах к одному из населенных пунктов, контролируемому украинскими националистами, командир отделения сержант Денис Пичугин обнаружил заброшенное здание, в котором боевики оборудовали огневые позиции. Мгновенно оценив ситуацию, Денис принял решение обойти застройку с фланга и вместе со своим отделением приступил к их подавлению. В течение трех часов боевики сдерживали атаки российских подразделений. Дождавшись прибытия резервов, националисты, значительно превосходя числом российских военнослужащих, перешли в контрнаступление, активно используя при этом плотный минометный огонь.

Чтобы исключить возможность окружения группы, Денис дал команду подчиненным отойти от занимаемых позиций, при этом ведя огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, стянул огонь противника на себя. Противник, стремясь подавить позицию, с которой сержант Пичугин вел огонь, сосредоточил силы на данном направлении и приступил к обстрелу, в результате которого Денис получил тяжелые ранения. Подавив огонь, националисты предприняли попытку взять Дениса живым. Несмотря на тяжелые ранения, Денис Пичугин продолжил руководить подчиненной группой и дал ей команду внезапно атаковать противника во фланг. Застигнутые врасплох боевики, понеся существенные потери в живой силе, отступили. Только после того, как задача по уничтожению противника была выполнена, сержант Пичугин был эвакуирован. В результате мужественных и отважных действий группе под командованием сержанта Пичугина удалось занять данный рубеж, через который основные силы прорвали оборону противника и освободили несколько населенных пунктов».

ПОДДЕРЖИВАЛ УСТОЙЧИВУЮ СВЯЗЬ В БОЮ

Рядовой Довран Елдашов

«Рядовой Довран Елдашов, действуя в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, получил задачу закрепиться вместе с подразделением на одной из позиций в лесополосе, которая представляла стратегическое значение, и организовать устойчивую радиосвязь между командованием и штурмовыми группами. Противник превосходящими силами совершил наступление на позиции БТГр. В ходе очередной попытки отбить район, занимаемый российскими военнослужащими, украинские националисты открыли по нему массированный артиллерийский огонь и выдвинулись в атаку. В результате вражеского обстрела часть техники связи и линий связи были повреждены. Под плотным огнем противника рядовой Елдашов приступил к восстановлению поврежденной техники и кабельных линий. Благодаря мужественным и умелым связь в группе была оперативно восстановлена. Поддерживая устойчивую связь в бою, Довран обеспечил эффективное управление и командование группами и подразделениями своими командирами, что позволило отбить атаку противника и удержать занимаемый рубеж».

СПАС ЖИЗНИ ДВЕНАДЦАТИ РАНЕНЫМ ТОВАРИЩАМ

Старший лейтенант медицинской службы Александр Ермаков

«При выполнении боевой задачи подразделение, в составе которого действовал начальник медицинского пункта старший лейтенант медицинской службы Александр Ермаков, столкнулось с превосходящими силами противника. Рискуя жизнью, мужественно выполняя свой долг Александр вместе с подчиненными под плотным непрекращающимся огнем противника, оказывал первую медицинскую помощь раненым боевым товарищам. В бою старший лейтенант медицинской службы Александр Ермаков лично оказал первую медицинскую помощь двенадцати российским военнослужащим, получившим ранения различной степени тяжести, и оперативно организовал их эвакуацию. Благодаря грамотным действиям и профессионализму Александра Ермакова, удалось спасти жизни российских военнослужащих. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, старший лейтенант медицинской службы Александр Ермаков награжден орденом Мужества».

ВЗЯЛ «ЯЗЫКОМ» ВРАЖЕСКОГО РАЗВЕДЧИКА

Лейтенант Иван Чекунов

«Минометная батарея под командованием лейтенанта Ивана Чекунова выполняла задачи по обороне позиций на одном из тактических направлений. Националисты предприняли попытку прорвать оборону в районе, прикрываемом батареей Чекунова. Во время попытки прорыва Иван организовал силами подчиненных непрерывный минометный огонь по наступающим силам противника и не допустил их продвижения. Понеся потери, националисты спешно отступили. Кроме того в ходе одного из боестолкновений Чекунов лично обнаружил и произвел задержание вражеского разведчика. Сдавшийся националист были доставлен в штаб батальонной тактической группы, где в ходе допроса выдал местоположение позиций своих подразделений на данном направлении».