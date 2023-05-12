Анекдоты: Если в вас врезался психоаналитик, будет очень сложно доказать, что в ДТП виноват он, а не ваши детские комплексы

Когда два дальнобойщика приходят в кинотеатр, то один смотрит фильм, а второй спит. Через час они меняются.
* * *
- Пишите: «Я, находясь в трезвом уме и здравой памяти, хочу подарить свою квартиру...»
- Простите, а это точно «Тотальный диктант»?
* * *
Вопрос на кулинарном форуме: «Какое вино больше подойдет для фуршета из тарталеток с черной икрой: бургундское или андалузское?»
Самым популярным и наиболее распространенным ответом стало: «Да чтобы вы подавились!»
* * *
На столе у бухгалтера должно лежать столько бумажек, сколько он может съесть за один раз.
* * *
Вот почему, если у тебя просрочен кредит за мобильник, то ты не можешь выехать из РФ, а вот если ты подозреваемый по делу о хищении 15 миллиардов, то «счастливого пути, привет супруге в Лондоне»?
* * *
Могу ли я считаться писателем, если книгу жалоб в нашем магазине я исписал до конца?
* * *
Умный человек никогда не спросит - зачем? Раз надо сделать, значит, надо. Он без лишних вопросов найдет того, кто сделает эту бессмысленную работу вместо него.
* * *
Сначала была дуэль Пушкин - Дантес, потом дуэль Лермонтов - Мартынов.
По логике после этого должен был быть финал: Мартынов - Дантес!
* * *
Звонок в дверь. Открывает Рабинович.
На пороге стоит худой, бледный молодой человек с горящими глазами, рюкзачком за плечами, книжкой в руках и спрашивает:
- Скажите, вы верите в Бога?
- Ой, я вас умоляю! Мы же его и придумали!
* * *
Средний возраст - это когда еще веришь, что личностный рост способен скомпенсировать недостатки финансового.
* * *
- Я слышал, вы с Ленкой разбежались? А почему?
- Да у нас тараканы в головах характерами не сошлись.
* * *
Это как же надо разбавить пиво, чтобы оно стало безалкогольным?!
* * *
- Чем вы объясните то, что не указали в налоговой декларации семнадцать объектов недвижимости за рубежом?
- Скромностью.
* * *
Психиатр - пациенту:
- Так вы говорите, что платите налоги с радостью? И когда это у вас началось?
* * *
В одном московском подъезде обнаружен мальчик, воспитанный интеллигентами.
В детстве он слушался маму и теперь не умеет пить, драться и нецензурно говорить. Навряд ли он сможет адаптироваться в современном динамичном обществе.
* * *
Не все знают, что деньги украшают человека даже лучше, чем скромность.
* * *
Выпила на ночь валерьянки, всю ночь снилось, что целовалась с каким-то усатым придурком. На ночь больше кота в спальню не пускаю.