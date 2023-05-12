Анекдоты: Если в вас врезался психоаналитик, будет очень сложно доказать, что в ДТП виноват он, а не ваши детские комплексы

Когда два дальнобойщика приходят в кинотеатр, то один смотрит фильм, а второй спит. Через час они меняются.

* * *

- Пишите: «Я, находясь в трезвом уме и здравой памяти, хочу подарить свою квартиру...»

- Простите, а это точно «Тотальный диктант»?

* * *

Вопрос на кулинарном форуме: «Какое вино больше подойдет для фуршета из тарталеток с черной икрой: бургундское или андалузское?»

Самым популярным и наиболее распространенным ответом стало: «Да чтобы вы подавились!»

* * *

На столе у бухгалтера должно лежать столько бумажек, сколько он может съесть за один раз.

* * *

Вот почему, если у тебя просрочен кредит за мобильник, то ты не можешь выехать из РФ, а вот если ты подозреваемый по делу о хищении 15 миллиардов, то «счастливого пути, привет супруге в Лондоне»?

* * *

Могу ли я считаться писателем, если книгу жалоб в нашем магазине я исписал до конца?

* * *

Умный человек никогда не спросит - зачем? Раз надо сделать, значит, надо. Он без лишних вопросов найдет того, кто сделает эту бессмысленную работу вместо него.

* * *

Сначала была дуэль Пушкин - Дантес, потом дуэль Лермонтов - Мартынов.

По логике после этого должен был быть финал: Мартынов - Дантес!

* * *

Звонок в дверь. Открывает Рабинович.

На пороге стоит худой, бледный молодой человек с горящими глазами, рюкзачком за плечами, книжкой в руках и спрашивает:

- Скажите, вы верите в Бога?

- Ой, я вас умоляю! Мы же его и придумали!

* * *

Средний возраст - это когда еще веришь, что личностный рост способен скомпенсировать недостатки финансового.

* * *

- Я слышал, вы с Ленкой разбежались? А почему?

- Да у нас тараканы в головах характерами не сошлись.

* * *

Это как же надо разбавить пиво, чтобы оно стало безалкогольным?!

* * *

- Чем вы объясните то, что не указали в налоговой декларации семнадцать объектов недвижимости за рубежом?

- Скромностью.

* * *

Психиатр - пациенту:

- Так вы говорите, что платите налоги с радостью? И когда это у вас началось?

* * *

В одном московском подъезде обнаружен мальчик, воспитанный интеллигентами.

В детстве он слушался маму и теперь не умеет пить, драться и нецензурно говорить. Навряд ли он сможет адаптироваться в современном динамичном обществе.

* * *

Не все знают, что деньги украшают человека даже лучше, чем скромность.

* * *

Выпила на ночь валерьянки, всю ночь снилось, что целовалась с каким-то усатым придурком. На ночь больше кота в спальню не пускаю.