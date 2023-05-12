Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

В промзоне Херсона уничтожен склад с боеприпасами к РСЗО, САУ и гаубицам

Точными ударами российских артиллеристов был полностью разобран склад боеприпасов вооруженных украинских формирований, который они пытались укрыть в промзоне Херсона. По данным экстренных служб региона, минувшей ночью обстрелу подвергся склад, где хранились боеприпасы к РСЗО «Ольха», гаубицам 2А65 «Мста-Б» и Д-30. В результате были ликвидированы 18 бойцов ВСУ, 12 ранены, были уничтожены семь автомобилей. Ну и снаряды разлетелись кто куда.

Четыре бронепоезда в зоне СВО бьют по диверсантам

Генерал-лейтенант Олег Косенков, начальник Главного управления Железнодорожных войск МО РФ, сообщил, что наши бронепоезда успешно отразили все атаки украинских диверсантов в зоне СВО. По словам Косенкова, спецпоезда «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей» не только сопровождают эшелоны с военными грузами, но и восстанавливают поврежденные участки железнодорожных путей. По данным генерал-лейтенанта, бронепоезда успешно отразили все нападения украинских диверсионно-разведывательных групп. Эти крепости на стальных колесах вооружены зенитными установками ЗУ-23-2 и автоматическими гранатометами АГС-17. Кроме того, у них есть средства радиоэлектронной борьбы и дроны для ведения разведки, а боевые расчеты поездов имеют штатное стрелковое оружие. Наш бронепоезд не стоит на запасном пути.

У СКР есть документы о планах нападения Украины в марте 2022-го

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, сообщил, что у Москвы есть документы, которые подтверждают : Киев готовил нападение на Донбасс в марте 2022 года с выходом на российские границы. Для получения этих доказательств, по данным Бастрыкина, была проведена большая следственная работа на территориях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Также, по сведениям СКР, Киев завербовал для участия в военных действиях в рядах ВСУ десятки тысяч наемников из более чем 70 стран, в основном, из Европы и Северной Америки. Особенно хорошо это знают в Польше, куда гробы идут потоком.

Американцы утверждают, что у Киева есть все для наступления

Мартин О'Доннелл, спикер Командования армии США в Европе и Африке, заявил, что страны Запада предоставили Киеву около 600 видов вооружений для наступления. Полковник утверждает, что незалежная уже имеет вооружений больше, «чем есть у какой-либо одной армии в мире, особенно у воюющей армии». Спикер добавил, что еще не все из отправленного Киеву было использовано в боевых действиях: «В ближайшие недели и месяцы, когда все начнется, будет ясно, как украинцы способны использовать системы, которые мы им предоставили». Неужели опять кольцо всевластия из ломбарда в Голливуде выкупили и на Банковую отдали?

Зеленскому надо еще немного времени, чтобы стать Наполеоном

Шестой президент самостийной сообщил, что украинским войскам необходимо еще чуть-чуть времени, чтобы хорошенько подготовиться к контрнаступлению. Это неожиданное заявление Зеленский сделал в интервью для европейским СМИ. Вот что заявил трагикомик: «Мы можем начать наступать с тем, что у нас есть и добиться успехов. Но так мы потеряем много людей. Я считаю это неприемлемым. Поэтому нам по-прежнему нужно еще немного времени». По его данным, сформированные для наступления бригады полностью готовы к бою, но ВСУ по-прежнему испытывают нехватку «в некоторых вещах». Например, в сером веществе.

Подоляке нужны 3 тысячи беспилотников

Михаил Подоляке, наверное, не успевший прочитать ни интервью своего шефа, ни американского спикера-полковника, сообщил, что Киев требует у западных стран еще три тысячи ударных БПЛА. В эфире канала «Рада» он заявил: «Сколько мы должны использовать дронов и получить их, чтобы уничтожать всю инфраструктуру вдоль линии фронта? Тысяча, две тысячи, три тысячи дронов разных модификаций». По мнению этого стратега , дрон - это «ключевой элемент конфликта». И удары пойдут по Донбассу, в Запорожской и Херсонской областях. А вот «Белгородская область нас не интересует», сказал Подоляк. Вы это белгородцам расскажите, или жителям Брянщины.

Брянскую нефтебазу атаковал украинский беспилотник

Брянский губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил: «Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» ПАО НК «Роснефть». Пострадавших нет». Из-за сброса боеприпаса были повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. Украина беспилотники в России не применяет?

СБУ вербовали замминистра, угрожая его жене

По данным ФСБ, СБУ пыталась завербовать первого заместителя министра МЧС Донецкой народной республики, угрожая расправой над его женой. Супруга замминистра 1 марта уехала в Харьков на похороны своей матери и была там задержана украинскими силовиками . Вот что сообщили ТАСС в ФСБ: «Угрожая ей физической расправой, сотрудники СБУ пытались принудить Дмитрия Костямина к передаче закрытой информации». Женщину освободили благодаря помощи российских спецслужб. Она уже покинула незалежную. С женщинами и детьми «воины света» не воюют?

Данилов недоволен, что Киев толкают к переговорам

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины, полагает, что сейчас Киев подталкивают к тому, чтобы он вступил в переговорный процесс, но лишь на «условиях России». Данилов говорит, что началась большая кампания: «Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях Москвы». По его словам, поступает много разных предложений от самых разных стран. Но Данилов убежден, что если и будет что-то обсуждаться, то только на условиях Киева. Ну да, после наступления, для которого «надо еще немного времени».

В Словакии половина населения желает победы России

Уильям Наттрасс, обозревать журнала The Spectator, полагает, что если партии SMER во главе с Робертом Фицо победит на парламентских выборах в Словакии, то Киев лишится поддержки ближайшего союзника в Евросоюзе. Если правительство в Братиславе сформирует Левая популистская Социал-демократическая партия SMER с ее лидером, экс-премьером Фицо, то Киев не сможет расчитывать на то, что эта страна будет помогать Украине оружием или иными поставками. Обозреватель британского издания привел данные опроса, по которому половина словаков хотела бы, чтобы победила Москва. И Фицо транслирует позицию как минимум половины сограждан. Зрада чи перемога?