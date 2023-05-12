Вопрос дня: А у вас какие планы на это лето? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Светлана Журова, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам:

- До конца июля Госдума работает. У меня несколько командировок по стране, никаких зарубежных. В родной Ленинградской области буду на мероприятиях. Если в Москву и Питер придет теплая погода, все только обрадуются. В конце мая еду на важный библиотечный, архивный, издательский форум. Он традиционный, всегда проводился в Крыму, из-за логистики в Сочи переместился. А в августе собираюсь на неделю в пеший поход по горам, в районе Архыза в Карачаево-Черкесии.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра:

- Ну какое экстремально жаркое лето? Нельзя прогнозировать такие события. Да, метеорологи прогрессируют в долгосрочных прогнозах, но не настолько. Да, у меня в июне юбилей, но рассуждать об этом не хочу. Отпуск традиционно проведу на подмосковной даче, в июне или в августе.

Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Планирую на внедорожнике проехать по горам Кавказа. Была блицпоездка в Дагестан, сейчас планы побольше, чтобы залезть в такие места, куда обычно туристы не добираются. В идеале доехать бы до Турции и до Ирана - я все-таки путешественник с большим стажем, к труднодоступным местам привык, и меня привлекают не шоссейные дороги.

Александр Шаганов, поэт-песенник:

- У меня фестивали. Сначала «Красная гвоздика» имени Кобзона в Сочи с 8 по 12 июня. Потом в июле фестиваль «Гринландия» в Кирове (Александр Грин там родился, в Вятке). Он и бардовский, и поэтический, там и конкурс ремесел. Людей собирается до 50 тысяч. Он безалкогольный - все приезжают получить удовольствие, и без алкоголя получается. Я везде в жюри и все лето в дороге. Есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас.

Валентина Сафронова, глава Ассоциации российских флористов:

- Летом поеду к сыну в Швейцарию, у них, кстати, уже плюс 25. Но там рядом Женевское озеро и горы, и жара несколько скрадывается. А прогнозам не очень-то доверяю - их надо делить на два.

Ян Браницкий, эксперт по безопасности:

- С 2014-го каждое лето максимально провожу на воде. Я ярый любитель гидроциклов. Сначала Клязьминское и Пироговское водохранилища. Потом путешествия по России. У нас с другом традиция поездок на Селигер. Там 200 километров площадь воды. Она бывает идеально гладкой, и можно нестись 100 км в час. А когда приличный шторм, и переворачивались, и гидроциклы теряли...

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