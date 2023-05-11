Шоу фриков на Евровидении-2023: крашенные мужчины, танцы в чулках и парад безобразия

Фрики "Евровидения" в этом сезоне предпочитают наряды цветов украинского флага. Фото: REUTERS

Если Лондон можно было бы сравнить с Москвой, то Ливерпуль — с Петербургом. Тоже много воды, невысоких кирпичных построек, гораздо меньше мигрантов по сравнению со столицей, корабельные доки (там поставили на воду «Титаник») и ветер. Если Лондон сверхпрогрессивен, то Ливерпуль, скорее, каноничен, спокоен и консервативен. Тем удивительнее жителям города видеть на улицах не веселых и громких фанатов футбольного «Эвертона» или «Ливерпуля», а представителей ЛГБТ-сообщества — профильную аудиторию «Евровидения-2023», переехавшего из Украины в Британию. Финал конкурса, который Россия снова игнорирует, назначен на 13 мая. И «КП» предлагает полюбоваться на типичных представителей этого шоу — тех, кто собирается взять не талантами и голосом, а эпатажем, провокацией и волосатыми мужскими ногами из-под вечернего платья.

Финляндия

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Наши соседи очевидно наслушались песен и насмотрелись клипов группы Little Big*, еще до недавних пор репетировавшей в Ленинградской области (оттуда до финской границы рукой подать!), — и решили закосить под русских коллег. Солист Ере Пеухенен сделал челку штрих-кодом и усики, как у Ильи Прусикина*, нарядился в кислотный топик с воротником из шипов на голое тело и оседлал вставших на четвереньки участников группы Käärijä в нарядах из розового латекса (мужчины в том числе). Рэп, электроника и металл в песне «Cha Cha Cha» смешались в невнятную кашу. Да разве это имеет значение? Главное, парни мощно заявили о себе. Теперь букмекеры верят и в их победу!

Хорватия

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Не менее эксцентричным получилось и выступление хорватского коллектива Let3 — накрашенные толстые и лохматые мужики в костюмах то ли полиции нравов, то ли подтанцовки Джорджа Майкла в трусах и чулках скакали по сцене под детскую песенку «Mama Š » (суть текста в том, что мама купила трактор). Нет, это не разовая акция. На родине эти товарищи прославились тем, что культивируют идеалы феминизма и ЛГБТ.

Вот и в чопорной Великобритании хорваты решили поспекулировать на модной повестке. Как пишут («КП» чисто физически не нашла силы проверить это), Let3 частенько выступают без одежды. Так что англичанам в этот раз, можно сказать, повезло.

Германия

Фото: EAST NEWS

Фото: EAST NEWS

Раз одна из самых популярных немецких групп Rammstein никогда не выступит на «Евровидении», можно отправить на конкурс хотя бы их клонов. Видимо, так решили на нацотборе в Германии и прислали в Ливерпуль готик-индастриал-метал-группа Lord of the Lost с песней Blood & Glitter про блестки и кровь. Фронтмен коллектива Крис Хармс на сцене был больше похож на Таисию Повалий: выступил в костюме Жар-птицы, накрасил губы, глаза, встал на каблуки и оголил одну ногу. Волосы и лицо солиста было обильно вымазано блестками — видимо, чтобы зрителям понятен был смысл композиции. Или для того, чтобы мужчины, которые привыкли одеваться так же в повседневной жизни, не пожадничали отдать голос противному немцу.

Австралия

Фото: REUTERS

Только нерадивый школьник может представить Австралию в Европе. Но организаторы шоу проявили великодушие и разрешили островному государству участвовать в «Евровидении» еще в 2015 году. С тех пор артисты этой страны конкурс ни разу не выиграли (забирались максимум на второе место). Зато исправно продолжают получать удовольствие от шоу. В этом году в Ливерпуль из Перта подвезли группу Voyager — эти ребята, к счастью, прошли мимо «голубой линии», зато визуально не уступят ни одному фрику в шоу: песню Promise споют бородач, женщина в амулетах, два лысых очкарика и харизматичный лидер Даниэль Эстрин (между прочим, немец!), у которого половина головы побрита, а на другой колосится седая густая грива до груди. Идеальный состав для победы. Чем Перт не шутит?

Италия

Фото: EAST NEWS

Тут все по отработанной схеме. Вдохновившись победой Кончиты Вурст на «Евровидении-2014», представитель Италии Марко Менгони решил практически повторить успех коллеги. Правда, слава богу, обошлось без вечернего платья. Во время исполнении песни Due Vita певец облачился в кожаные штаны и расшитую стразами блузу, совсем не похожую на мужскую одежду. Эта часть гардероба сверкала, как бриллиантовая чешуя, и в совокупности с серьгой в правом ухе и женственной пластикой Менгони создавала образ Кончиты, которая разочаровалась в травести-стратегии и встала на путь исправления — уже подстриглась и отказалась от платья, но еще не сбросила женские кофточки.

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