«Стеб над Юлией Высоцкой перешел в травлю!»: Кулинарные рецепты актрисы сделали ее посмешищем и объектом критики

Юлия Высоцкая 20 лет готовит в телепроекте «Едим дома». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актриса Юлия Высоцкая этой весной стала самой обсуждаемой звездой в соцсетях. В апреле - объектом насмешек, а уже в мае Высоцкую стали травить в социальных сетях. Смеются над ее видеорецептами, записанными почти 15 лет назад. Тогда нам эти рецепты казались вполне сносными, теперь же у многих они вызывают улыбку. За 20 лет существования авторского кулинарного проекта «Едим дома» Высоцкая отточила мастерство – и теперь ее программы выглядят солидно. Но все обсуждают смешные рецепты начала нулевых.

Хронология скандала

Месяц назад в сети стали распространять сюжеты из программы «Едим дома» начала нулевых. Собрали подборку самых неудачных видео с рецептами Юлии Высоцкой - блюда выглядят странно, иногда неаппетитно, часто просто не получились. Дело, конечно, житейское – но удивляет, что по таким рецептам нас учили готовить. К тому же, сама Юлии сопровождает готовку похвалами в свой адрес: «гениально», «какая красота», «чем чернее, тем лучше» (это про сгоревшие помидоры).

Раньше никто не возмущался – в начале «нулевых» такой конкуренции в этой сфере не было, а фуд-блогеров даже не существовало.

Теперь же подборка роликов из сгоревших овощей и шашлыка, развалившегося рулета, подгоревших сверху и сырых внутри сырников, макарон с водкой и супа из раков – стала вирусной в сети. Популярные блогеры записывают пародии на рецепты Высоцкой в телеграм-каналах под публикациями с роликами рецептов Юлии сотни комментариев, многие стали писать в соцсетях самой артистки-кулинара. Кто-то смеялся по-доброму, как певица Ольга Серябкина – она опубликовала фото своей сгоревшей выпечки с подписью «Продолжаю осваивать высокую кухню от Юлии Высоцкой. Сегодня вот десерт». Юмора было много: вот несколько примеров. «Стала готовить по вашим рецептам – наконец-то избавилась от надоевшего мужа, сбежал». «Помню в детстве смотрела на нее с открытым ртом, теперь просто ржу». «Муж готовил этот ее суп из раков – биск называется, вонь стояла жуткая, провоняли все вещи в квартире, шубу невозможно носить который год». «Теперь смешно, а тогда кто только как не позорился на телеке, а Юля была первой с рецептами и это был прорыв». «У меня бабушка смотрит европейские передачи кулинарные на кухня тв. Там похожий стиль готовки. Накидают всего: лук с кожурой, ошметки от моркови – вот тебе и суп. Мне кажется, что у Юлии тот же принцип готовки».

Подписчики актрисы-кулинара подшучивают над рецептами Юлии.

Многие стали острить некрасиво: «у меня сестра готовила по ее рецептам, а я недоумевала – вроде из нормальных продуктов, а такое… получалось», «когда у меня такой результат – обычно выбрасывала…» и много более серьезных оскорблений.

Команда Юлии Высоцкой и она сама приняли решение пока никак не комментировать внезапный интерес к рецептам из «нулевых».

Шутка вышла из-под контроля

Многие звезды не стали молчать. Сначала тоже шутили, а теперь считают – началась травля и решили заступиться за Высоцкую.

Ксения Собчак: «Шутка вышла из-под контроля и полыхает как бедный шашлык на заднем фоне в одном из видео. В комментариях предсказуемо ад, в телеграме тоже только ленивый не поиронизировал на эту тему. Любую ситуацию надо брать в оборот, ловить этот самый хайп, если вам угодно. Высоцкая и ее команда этот кейс не отрабатывают, ну да ладно, значит им так комфортнее. Лично я в такой ситуации открыла бы ресторан исключительно с этими рецептами и подачей. Очень веселит момент вырывания из контекста. Например, с супом биск, который готовят с панцирями. Комментарии по типу «перемалывать панцири в блендере, она в своем уме?» В своем. Суп этот, ставший великим мемом, так и готовят: общую массу потом процеживают, но в видео этого нет. Вот вам и контекст. Паста с водкой тоже не новость, но зачем читать рецепт, если можно поржать. Есть, конечно, и фейлы, но с кем не бывало то? Рулет развалился? А у вас он не разваливался? Она и говорит, что в таком случае исправляем косметически любыми доступными способами. Вот вам жизненная ситуация на ТВ. Считаю, что буллить в данном случае некрасиво».

Ксения Бородина: «У вас не складывается впечатление, что стеб над Юлией Высоцкой перешел в травлю? Ну первые три-четыре видео посмеялись, я сама лично тоже принимала в этом участие, но, может, пора остановиться? Просто это же надо умудриться пойти на страницу человека и вылить там негатив про рецепты! Козла отпущения нашли? У человека не самая легкая судьба. Я считаю, что нужно остановиться с этим буллингом».

Виктория Боня: «Не знаю уж как с кулинарией, а вот по невозмутимости и самоуверенности Юлии точно можно мастер-классы давать. Подгорели сырники? С улыбочкой: «Я таких нежных сырников никогда не ела!», главное, сахарной пудрой хорошенько прикрыть их... И работает же! Кто смотрел передачу в «нулевых» и считал Высоцкую гуру кулинарии? Реально же казалось, что все так и должно быть».

Что касается тех самых рецептов из сети по ним лучше не пробуйте что-нибудь приготовить, так как это короткие нарезки из рецептов. Ищите полную версию.