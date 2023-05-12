Военная спецоперация на Украине 12 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Московская область, Балашиха. Кандидаты в пункте отбора на военную службу по контракту. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 мая 2023 года.

Российское Минобороны опровергло заявления о якобы имевших место «прорывах обороны» на некоторых участках линии боевого соприкосновения, которые появились в сети в четверг 11 мая.

Боец штурмового подразделения российских сил в Артемовске сообщил, что город практически полностью освобожден. По его словам, по прямой до границы города осталось около 740 метров.

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадало семь человек, включая двоих детей. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин. Дети пострадали при обстреле Петровского района и поселка Александровка, уточнил он.

ВС России нанесли ракетный удар по месту дислокации иностранных наемников в городе Запорожье, временно контролируемом ВСУ.

Российские штурмовые подразделения продолжают освобождение западной части Артемовска. При продвижении им с флангов оказывают поддержку подразделения ВДВ России.

Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах Краматорска и Херсона. Еще два склада со снарядами были уничтожены в Запорожской и Харьковской областях.

Российские силы за сутки уничтожили до 230 бойцов ВСУ на Донецком направлении.

Министерство обороны РФ опровергло заявления Соединенных Штатов о том, что украинская армия якобы сбила новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» с помощью переданного ей зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

В ДНР заявили, что большинство западной техники уничтожается еще до поступления в зону боевых действий. Российские летчики регулярно поражают ее на складах и транспортных узлах.