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Звезды12 мая 2023 7:14

Как сложилась судьба актеров «Королевства кривых зеркал»: жизнь сестер Юкиных покатилась по наклонной, Тамара Носова умерла в нищете

60 лет назад на экраны вышел культовый советский фильм-сказка Александра Роу
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
После выхода на экраны «Королевства кривых зеркал» сестры Юкины стали самыми знаменитыми близняшками Советского Союза

После выхода на экраны «Королевства кривых зеркал» сестры Юкины стали самыми знаменитыми близняшками Советского Союза

Фото: кадр из фильма

По мнению режиссера Николая Лебедева (Легенда №17», «Звезда», «Экипаж», «Нюрнберг») фильм «Королевство кривых зеркал» и сегодня не устарел ни на йоту. Эта условно детская картина была поставлена на киностудии им. Горького в 1963 году выдающимся советским режиссёром, классиком отечественной киносказки Александром Роу. В основе сценария - повесть Виталия Губарева, писателя и журналиста, который некоторое время работал в «Комсомольской правде». Как журналист он был известен публикациями о Павлике Морозове и вообще считался его биографом. А как детский писатель прославился, когда сочинил повесть-сказку «Королевство кривых зеркал». В начале 50-х она имела огромный успех. Сегодня слегка позабытого Виталия Губарева тогда сравнивали с английским писателем Льюисом Кэрроллом. Поскольку сюжетный ход «Королевства…», где современная девочка попадает в мир зазеркалья, напоминал книгу «Алиса в Зазеркалье». Прототипом главной героини была дочь Губарева от первого брака Валерия.

Фильм, снятый по мотивам повести Губарева, имел не меньший успех, чем книга. Главная героиня, третьеклассница Оля не слушается бабушку, опаздывает в школу, обманывает, ленится. Чтобы Оля взглянула со стороны на свое неподобающее для советской пионерки поведение, она невероятным образом попадает в Королевство кривых зеркал. Там с ней и с её отражением Яло (Оля наоборот) происходят удивительные и опасные события. Власть в Королевстве захватили алчные богачи: Король Йагупоп (Попугай) LXXVII, наиглавнейший министр Абаж (Жаба) и главнейший министр Нушрок (Коршун). Каждый из министров, как и дочь Нушрока, красавица Анидаг (Гадина), хочет царствовать. Для этого они плетут интриги и строят козни. По их приказу изготавливаются лишь кривые зеркала. Но Оля вместе с Яло помогает жителям Королевства победить зло.

В поиске девочек на главные роли режиссер Александр Роу просмотрел 300 пар близнецов, чьи фото шли к нему со всего Советского Союза. Из этого множество он выбрал девятилетних москвичек сестер Олю и Таню Юкиных. Забегая вперед, сообщим, что актрисами, несмотря на успех «Кривых зеркал», они не стали, правда еще раз снялись в эпизоде в не менее популярной киносказке Александра Роу «Морозко».

Министра Нушрока-Коршуна сыграл «главный злодей» советского кино Андрей Файт. Андрей Андреевич переиграл в свое жизни кучу отрицательных ролей от иностранных шпионов до злых колдунов. На момент съемок фильма Роу ему было почти 60. Многие сцены требовали хорошей физической мобилизации. Но он справился: Файт скакал верхом на лошади по крутым, каменистым, небезопасным тропам гористой местности Крыма, где снимали картину.

Министра Нушрока-Коршуна сыграл «главный злодей» советского кино Андрей Файт

Министра Нушрока-Коршуна сыграл «главный злодей» советского кино Андрей Файт

Фото: кадр из фильма

В роли придворной поварихи тётушка Аксал (Ласка), помогавшей Оле и Яло, снялась актриса Тамара Носова, которая в то время была женой писателя Виталия Губарева. Ей он и посвятил свою повесть «Королевство кривых зеркал».

Роль короля Йагупопа 77-го сыграл Анатолий Кубацкий. Он снимался во многих фильмах Александра Роу, как и Георгий Милляр, который сыграл в «Королевстве» сразу три роли: наиглавнейшего церемониймейстера, вдовствующую королеву и возчика. Дочь главного министра - красавицу Анидаг (Гадина) - сыграла художница Лидия Вертинская, жена великого шансонье Александра Вертинского.

Роль короля Йагупопа 77-го сыграл Анатолий Кубацкий

Роль короля Йагупопа 77-го сыграл Анатолий Кубацкий

Фото: кадр из фильма

После выхода на экраны «Королевства кривых зеркал» сестры Юкины стали самыми знаменитыми близняшками Советского Союза.

Закончив школу, они поступили в машиностроительный техникум, потом устроились на работу в блатной «Интурист», старейшую отечественную туркомпанию. Жили довольно обеспечено, часто ездили за границу, включая капстраны. Обе быстро выскочили замуж, родили детей.

В середине 90-х после распада Советского Союза из «Интуриста» их уволили. Жизнь покатилась, как говорится, по наклонной. Они устроились дежурными в районный военкомат. Финансовых запасов не было. Денег хронически не хватало. Недоброжелатели сплетничали, что из-за житейских невзгод одна из сестер начала выпивать, но родные опровергали эти слухи.

Умерли сестры Юкины в довольно молодом возрасте. Ольги не стало после двух инсультов в 2005-м, ей был 51 год. Спустя шесть лет, в 2011 году, ушла и вторая сестра - Татьяна, сыгравшая в «Королевстве» Яло. Сестры похоронены на Покровском кладбище рядом с их матерью.

Гораздо страшнее сложилась судьба исполнительницы роли тетушки Аксал - Тамары Носовой. Последние годы некогда популярная актриса (звезда «Карнавальной ночи», «Здравствуйте, я ваша тетя!») жила в страшной нищете. Свою квартиру она превратила в бомжатник. Когда выходила на улицу, в пожилой неопрятной женщине никто не узнавал известную актрису. Возникли проблемы с психикой. Иногда её видели на помойке, где она подбирала вещи. Весной 2007 года у Тамары Носовой случился инсульт, вызвать скорую было некому. Через несколько дней соседи забили тревогу. Милиции пришлось вскрывать её квартиру: Тамару Носову обнаружили лежащей на полу, по её телу бегали тараканы. Запах в квартире стоял невыносимый. Оказывается в жилище кинозвезды даже не было унитаза, она справляла нужду в ванне. Пожилую актрису отправили в больницу, где она и скончалась.

Анатолий Кубацкий (Йагупоп 77-й) доживал свою жизнь в Доме ветеранов кино в Матвеевском, куда его определил сын. По воспоминаниям сотрудников этого пансионата, Анатолия Львовича нельзя было назвать тихим постояльцем. Его раздражало всё: немощные старики, глупые фильмы, которые демонстрировали в кинозале, и даже стены, которые казались безжизненными и мрачными. Но несмотря на ворчливый характер он прожил долгую жизнь и умер в 93 года.

Шоу-бизнесКультура: кино