"Предел абсурда и лжи": Политики Европы в шоке от собственных попыток переписать историю

Усилия бывшего посла Киева в Берлине Андрея Мельника и посеянные им семена не пропали втуне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Усилия бывшего посла Киева в Берлине Андрея Мельника и посеянные им семена не пропали втуне. Украинский дипломат, надававший словесных пощечин канцлеру ФРГ, может быть удовлетворен – объект его буллинга был удостоен "почетного" титула "идиот". Впрочем, есть еще альтернатива – "мошенник". Именно так его назвал министр юстиции Польши Збигнев Зебро за высказывания канцлера о Второй мировой войне. Еще и с Геббельсом сравнил, подчеркнув, что Йозефу у Олафа учиться, учиться и учиться, если по большому счету. Но, надо отметить, что Шольц сам в определенной степени заслужил эти ярлыки своими высказываниями. Олаф заявил, что 78 лет назад Германия и весь мир освободились от тирании национал-социализма, но демократический мир все еще необходимо защищать. Насчет второго с ним можно согласиться с уточнением, что защищать от Запада, но вот первая часть выглядит действительно смешно и мерзко. Что и возмутило поляка.

- Канцлер Шольц, выступая в Европарламенте, сказал, что Германия была освобождена от нацистов, так как Германия была оккупирована ими во время войны. Можно сказать, что таким образом канцлер Шольц отсылал к традиции своего известного соотечественника, некоего Геббельса, который мог бы даже позавидовать творческой изобретательности канцлера Шольца, — с возмущением съязвил Зебро, но не остановился на этом, а буквально припечатал к стенке Шольца, по которой его и размазал. - Существует предел абсурда, лжи и заодно оскорбления реальных жертв Второй мировой войны. И предел был перейден. Можно задаться вопросом, канцлер Шольц идиот или мошенник, который таким образом фальсифицирует историю и пытается ее переписать.

Нет, действительно, из слов Шольца можно сделать такой вывод, как будто нацисты пришли откуда-то из другой страны или прилетели из космоса, оккупировали бедную несчастную Германию, а потом развязали Вторую мировую войну и захватили практически всю Европу. А немцы тут и ни при чем вовсе.

Только вот не полякам возмущаться в этой истории. Которые до мая 1939-го разрабатывали планы, как вместе с Гитлером захватят и расчленят СССР. Ну, и много чего другого можно вспомнить, если про историю начать. Хотя в истории с Шольцем замечание Зебро верно и точно.

Впрочем, канцлер ФРГ отметился не только этим. Все в том же выступлении в Европарламенте он призвал Евросоюз не позволить Москве запугать себя.

- В 2,2 тыс. км к северо-востоку отсюда Путин проводит парад с солдатами, танками и ракетами. Давайте не позволим запугать себя такой демонстрацией силы, — заявил Шольц дрожащим голосом и призвал. - Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины до тех пор, пока это необходимо.

После чего стало окончательно ясно, что страх застит глаза Шольцу чуть ли не полностью, раз он даже не смог рассмотреть проведение Парада Победы в Москве в усеченном формате – без техники и без участия парадных расчетов покрывших себя славой полков, бригад и дивизий. Минимум техники, курсанты военных училищ, отказ от воздушной части парада – все это Шольц "не заметил", доведенный чуть ли не до состояния паники самим фактом парада в столице России. А они ведь прошли и в других крупных городах.

- Посыл нынешнего девятого мая должен заключаться не в том, что доносится из Москвы. Наш посыл заключается в том, что прошлое не сможет одержать победу над будущим, — пообещал Шольц в этой же речи. А вот этот момент даже интереснее, чем его уговоры не бояться. По всей видимости, его уже окончательно искорежило осознание того, что Германия проиграла СССР, и ему хочется исправить эти "ошибки прошлого", добившись победы над Россией.

Только не получится, Олаф. Не получилось тогда, не получится и сейчас. Лучше займитесь у себя в Европе аутотренингом, чтобы унять дрожь в коленках каждый раз, когда вы начинаете обсуждать планы победы над Россией.

А Германии, наверное, пора уже менять канцлера на нового. Этот окончательно сломался. И, похоже, руководство Германией уже превышает его физические, интеллектуальные, психические возможности, не говоря о политических. Тем более, что над ним, вполне вероятно, вскоре будут публично издеваться в Андорре и Лихтенштейне.

P.S. Что же касается замминистра иностранных дел Андрея Мельника, то он вскоре отправится послом Украины в Бразилию. И от руководства страны, входящей в БРИКС, будет зависеть, кто узнает много нового о себе – они или обезьяны, которых, как мы помним, их "в лесах живет много-много". Причем, диких. Ну ведь и Мельник вроде как не очень культурный. Так что с обезьянами он точно найдет общий язык. Они его еще и вождем плени выберут.

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