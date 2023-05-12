Фельдшер Росгвардии навестил спасенную им жительницу ЛНР

Младший сержант отряда специального назначения Росгвардии, работая фельдшером в зоне СВО спас уже не одну жизнь

«Готовился идти на пост. Позвали на помощь в поселок. 79-летняя женщина лежала без движений, на обращения уже не реагировала. Предположил, что произошло острое нарушение мозгового кровообращения. Понимал, что время играет решающую роль между жизнью и смертью, поэтому раздумывать было некогда. Приступил к оказанию первой помощи: установил катетер и капельницу с магнием. Когда приехала скорая, мы с ребятами помогли перенести бабушку на носилках в машину, — вспоминает военнослужащий Росгвардии.

Младший сержант отряда специального назначения Росгвардии, работая фельдшером в зоне СВО спас уже не одну жизнь. В Международный день медицинской сестры и медбрата он навестил своих пациентов. Среди них оказалась и 79-летняя Татьяна Каторгина. Пенсионерка живет в отдаленном от райцентра поселке.

«Состояние ее здоровья пришло в норму, давление стабилизировалось, а движения стали уверенней. Вместе с ценными рекомендациями по реабилитации, росгвардеец передал пациентке продуктовый набор», — отметили в Росгвардии.

По разрешению командира фельдшер Росгвардии раз в неделю ведет консультацию граждан в медучреждении. За время командировки в СВО у фельдшера Росгвардии появились более 100 пациентов из числа местных жителей.

Младший сержант надеется таким образом помочь мирным гражданам пережить сложную гуманитарную ситуацию. Он производит осмотры и дает рекомендации.