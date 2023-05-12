Россия вновь поставит базы под носом у США? Куба готовится к новому витку отношений с Москвой

Вот такой почётный караул выстроился в аэропорту Гаваны для встречи российской делегации Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

«СТАРИНА ХЭМ» БЫЛ ШПИОНОМ В ГАВАНЕ

Время здесь будто застыло в середине XX века. На фасадах старых домов нет коробок кондиционеров, а вместо пластиковых фабричных стеклопакетов — изящные оконные рамы из дерева ручной работы. Проезжая часть пуста; жители Гаваны, как на старых фотографиях, могут переходить улицу в любом месте. А те машины, что есть, — тоже из сороковых-пятидесятых годов прошлого века, похожие на океанские лайнеры, на каких сюда любил приплывать Эрнест Хемингуэй.

Его соотечественники-американцы пытались захватить и Кубу — после того, как в 1959 там к власти пришло революционное правительство во главе с теперь уже легендарным Фиделем Кастро. Неистовый социалист, о ужас, начал дружить с Советским Союзом. А ещё национализировал сахарные плантации и заводы (почти все принадлежали США — крупнейшая экспортная отрасль страны по сути находилась под внешним управлением).

Кубинцы и кубинки отличаются удивительным обаянием и радушием Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Самую известную операцию по свержению Фиделя разрабатывал ас психологической войны, шеф ЦРУ Аллен Даллес. Как и в нынешнем Украинском кризисе, Вашингтон пытался гасить противников… их же руками. Вернее — натравливая одну часть прежде единого народа на другую. В соседней Флориде собрали из политэмигрантов, кубинских националистов, «Правительство республики в изгнании», из них же подготовили два батальона вторжения — и забросили в апреле 1961 года в бухту Кочинос в 170 км от Гаваны (в нашей историографии это название ещё переводится как «залив Свиней»). Операция была спланирована бездарно, армия Кастро частью уничтожила, частью пленила всех горе-десантников.

Многие здания в Гаване выглядят полузаброшенными — но, уверяю вас, там живут люди Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Говорю же: поменяйте тех кубинских националистов на «Украину», а «бойню в заливе Свиней» — на столь же самоубийственный «контрнаступ ВСУ», и выйдет не 1961-й, а нынешний 2023-й год. Тогда — США в наказание за «своеволие» установили морскую блокаду Кубы; сейчас — пытаются «экономически изолировать Россию». За 60 лет ничего не изменилось не только на улицах Гаваны, но и в глобальной политике.

И вот я — вместе с нашей официальной делегацией — на Кубе. В отеле «Амбос Мундос» — такие же интерьеры, как при Хемингуэе; здесь классик из года в год жил в №511, пока перед самой Войной не переехал на виллу за город. Всё по-прежнему и в баре «Эль-Флоридита», где боец пера «культурно отдыхал».

Из-за дефицита бензина в Гаване каждый грузовик становится общественным транспортом Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

— Есть воспоминания, что после 10-12 коктейлей в этом баре старина Хэм спокойно садился за руль и ехал домой. Почему? Да потому, что он только делал вид, что пил! «Пьянство» было ширмой для встреч с информаторами и связными, — расскажет вам местный гид. — В годы войны Хэм работал на разведку Союзников, расстраивал козни Абвера (немецких агентов), и даже на яхте в море выходил не на рыбалку, а чтобы выявлять подводные лодки Кригсмарине…

Но на самом деле вся эта живая старина — вовсе не из-за любви кубинцев к ретро-стилю. Просто самый мощный консервант — многолетние американские санкции, помноженные на особенности социалистической экономики.

Сокровища Кубы — пляжи. Даже сейчас на остров каждый месяц чартерами прилетает по 10 тысяч российских туристов Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

МОДЕЛЬ — «ЛЕВЫЙ АНТИГЛОБАЛИЗМ»

И дальше у публициста будет два варианта. Можно написать про «героический кубинский народ, уже 60 лет противостоящий американскому диктату» (впрочем, санкционные ужасы не нужно преувеличивать, через фирмы-прокладки сюда спокойно заходят зарубежные инвесторы; новые роскошные отели с горячей водой и кондиционерами, где теперь так приятно останавливаться в Гаване, — их заслуга).

А можно, в духе нашей перестроечной «демшизы», изойти на «застой плановой экономики», «тяжесть авторитарного режима» и прочие либеральные штампы. Некоторые из которых, несмотря на потёртость, будут недалеки от истины. Например, иные эпизоды кубинской жизни напоминают наш сатирический киножурнал «Фитиль» времён товарища Брежнева.

Вот, допустим, ты — кубинский крестьянин, живёшь небогато, хочешь забить корову на мясо. Просто так сие сделать нельзя, вся скотинка ведь — государственная. Но, с другой стороны, корова может попасть в ДТП. В смысле, на тихой сельской дороге её собьёт 40-летняя машина «москвич» или «копейка» (из-за американского эмбарго, заметная часть кубинского автопарка — вот эти раритеты времён дружбы с СССР, вымершие у нас даже в глухой провинции). Тогда легально освежевать бурёнку уже как бы можно…

Или, скажем, обычная для нас вещь — сим-карты. Тут они продаются в количестве не более двух на человека, да и то — нужно отстоять очередь.

И главное. Все страны, где построена такая модель «левого антиглобализма» — Куба, Венесуэла, КНДР, Иран… — живут заметно хуже прозападных соседей, с Белым домом не ссорившихся. Так что же важнее: сохранение суверенитета и «честная бедность» — или джинсы-жвачка-Голливуд со снисходительным похлопыванием по плечу: «молодец, идёшь к демократии, вот давай ещё гей-пропаганду в школах внедри — и совсем будет хорошо»?

Каждый решает сам…

Однако у левого антиглобализма есть и плюсы. Плановая экономика позволяет концентрировать ресурсы для стратегических проектов.

— У нас уникальное средство разработали — назальный спрей от ковида, — рассказывает знакомый житель острова. — Вирус ведь как проникает в организм? Через нос! Но наши учёные умеют его останавливать!

И это не шутка. Главная статья кубинского экспорта, даже более доходная, чем ром, сахар или сигары — на $200-300 млн в год — фармацевтическая продукция. Больше того: в пандемию Гавана разработала аж две национальных вакцины от коронавируса. То есть ровно на две больше, чем все остальные малые-развивающиеся.

— Готовы выпустить 100 млн доз (в 10 раз больше населения острова — ред.) и предоставить нашу кубинскую вакцину всем желающим из числа бедных стран! — рапортовали в Гаване. А к концу 2021 года здесь вакцинировали почти 80% населения — по данному показателю Остров вошёл в мировую десятку.

Результат: по ожидаемой продолжительности жизни Куба — на 49-м месте. 77,5 лет. На две строчки выше, чем США.

Привычное состояние на Острове Свободы — расслабленность Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

ВЕРНЁМ ВОЕННУЮ БАЗУ?

Но если у тебя есть деньги, то здесь — истинный рай. Жарко, однако по исполинским залам Кубинского Капитолия (огромного здания, похожего на Казанский собор в Питере) гуляет приятный ветерок. Можно фланировать по живописнейшим улицам, отвечая местным улыбками на улыбки. Преступности нет — во всяком случае, в туристических районах; невозможно поверить, что в соседней Мексике уличные банды убивают сотни человек в год и тебя могут грохнуть за двадцатку баксов. Потому что здесь воин-интернационалист Фидель как будто изгнал малейший намёк на ксенофобию, и потомки африканцев, индейцев, испанцев сливаются в разноцветный «праздник, который всегда с тобой».

И кажется, что в этом остановившемся времени, где нет смены сезонов, снегопадов и тревог, можно задержаться на годы, писать свой Великий Роман, точно старина Хэм, пока в остальном мире будут бушевать войны и ипотечные кризисы.

Попав на эту волну, перестаёшь обращать внимание на бедноватые и полуразрушенные здания — даже в центре таких очень много; впрочем, кубинцы не напрягаются. А зачем? Среднегодовая температура — 25 градусов, можно жить даже без стёкол в окнах, чувствуя, как ночью эти старые стены излучают не то накопленное за день тепло, не то страсть. Недаром главный роман кубинской литературы, такая же часть национально-культурного кода, как у нас «Война и мир», так и называется: «Остров вечной любви».

Правда, автор оного, госпожа Дайна Чавиано, уже много лет проживает в США. А всего с момента победы Фиделя в 1959 году — в «проклятые Штаты» уехало почти 2 млн кубинцев (ещё раз, из примерно 10 млн общего населения острова).

Вот так и живёт социалистическая республика — одна из немногих стран Северной Америки, после февраля 2022 года вопреки всем истерикам Вашингтона поддержавшая Москву. Увы, при всей нашей новой-старой дружбе, реальный объём взаимодействия с Островом — ничтожен. Товарооборот РФ-Куба — примерно $150 млн в год (для сравнения, с Ираном — $4,6 млрд; с Китаем — $190 млрд).

Но — не от хорошей жизни, конечно — мы возвращаемся на советские позиции в Западном полушарии. Американцы вновь усилили санкции, до Кубы теперь не доходят танкеры с нефтью — отсюда и пустые улицы и бензиновый кризис в Гаване.

И в качестве ответа — мы опять высаживаем на Острове Свободы десант. В политическом смысле, конечно. 20 апреля 2023 года в Гавану прилетел глава МИД РФ Сергей Лавров; а ещё через девять дней — спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Оба имели тёплый приём и встречи на высшем уровне. Так что же, неужели мы вновь развернём тут — на заднем дворе США! — военные базы, как во времена СССР?

Сергей Лавров на сей вопрос ответил по обыкновению дипломатично: мол, военно-техническое сотрудничество между Москвой и Гаваной идёт своим чередом и устраивает обе стороны. Так что пока это — скорее, фантастика. Но и нынешняя дружба с другими «левыми антиглобалистами», Пекином и Тегераном, ещё 10 лет назад показалась бы невозможной…

Так что альтернативы нашему сближению нет. В одиночку «американский мир» точно не перешибёшь, а вот сообща — очень даже.