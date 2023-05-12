Старейший пёс мира отметил день рождения: По человеческим меркам ему уже 200 лет

Боби родился 11 мая 1992 года, и в прошедший четверг ему исполнился 31 год

Время для собак течет по-особому: их средняя продолжительность жизни составляет 10-15 лет в зависимости от породы. Но есть среди домашних животных мира свои рекордсмены, которые достигли поистине мафусаиловых лет. Речь идет о псе породы рафейру ду алентежу (португальский мастиф) по кличке Боби.

Как пишет сайт Книги рекордов Гиннеса, Боби родился 11 мая 1992 года, и в прошедший четверг ему исполнился 31 год (по человеческим меркам — это 200 лет!). В субботу в его доме в португальской деревне Конкейрос, где Боби прожил всю свою собачью жизнь, по случаю дня рождения запланирована большая вечеринка.

Владелец Боби Леонель Коста, сказал, что это будет «очень традиционная португальская вечеринка». Гостям будут предложены блюда из местного мяса и рыбы, в том числе и для Боби, который, кстати, ест только человеческую пищу.

Также планируется выступление танцевальной труппы, и Боби будет участвовать в одном из танцев!

На празднике, как обещал хозяин пса, будут присутствовать более сотни гостей, причем многие из них специально прилетят ради именинника из других стран.

С тех пор как в феврале Боби был удостоен звания рекордсмена Гиннесса, жизнь его стала суматошной.

«К нам приехало много журналистов и людей со всего мира, чтобы сфотографироваться с Боби, — сказал Леонель. Они приехали со всей Европы, а также из США и даже Японии».

Леонель рассказал, что последние месяцы Боби был в добром здравии, хотя недавно его возили к ветеринару на осмотр. Хозяин беспокоился о возможном физическом и психическом стрессе животного из-за такого большого числа новых людей, но пока все обошлось.

«Было сделано много фотографий, и ему приходилось много раз вставать, это было нелегко», — сказал Леонель.

Дата рождения Боби была подтверждена ветеринарной службой муниципалитета Лейрии, которая и зарегистрировала Боби еще в далеком в 1992 году, а также проверена через государственную базу данных домашних животных.

В прошлом хозяин Боби владел еще несколькими собаками-долгожителями, включая мать Боби, Жиру, которая дожила до 18 лет. Однако Леонель никогда не предполагал, что кто-то из его питомцев достигнет тридцатилетнего возраста.

По словам Леонеля, одним из главных факторов, способствующих долголетию Боби, является спокойная обстановка, в которой он живет, и отличная экология. С рождения пес свободно бродил по окрестным лесам и никогда не сидел на цепи. При этом рекордсмен всегда был в компании других животных, поэтому ему никогда не было одиноко, ведь Леонель описывает своего питомца как очень общительного.

Сейчас, находясь в преклонном возрасте, Боби трудно ходить, поэтому он уже не так активен и предпочитает проводить время во дворе своего дома. Его зрение тоже ухудшилось, поэтому долгожитель часто натыкается на предметы во время прогулок.

Как и люди преклонного возраста, Боби много спит. После еды он сразу ложится в кровать, хотя в холодные дни предпочитает дремать у костра.