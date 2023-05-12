Дмитрий Песков высказался о прозрении Запада: "Санкции наносят вред самой Европе"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым.

В пятницу, 12 мая, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля такие вопросы…

…- Дмитрий Сергеевич, британское издание «The Spectator» сегодня пишет: «Стратегия санкционной войны Запада против Российской Федерации провалилась из-за нежелания ряда других стран вводить антироссийские санкции». И вот еще: «Запад начал санкционную войну с завышенной оценкой собственного влияния во всем мире и не заметил, как Москва реструктурировала свою экономику и переориентировала ее с запада на восток и юг». Как к такому прозрению относятся в Кремле?

- Вообще, заметно, что в последнее время все больше и больше аналитиков пытаются рассуждать на тему эффективности политики коллективного Запада, - сказал Песков, - на тему эффективности введенных санкций…

И - на тему, насколько это обоюдоострое оружие наносит вред самой Европе.

И в разных, более или менее серьезных изданиях, действительно, попытки анализа мы видим.

Ну, наверное, это, скорее, хорошо, чем плохо, когда все-таки задаются вопросами и задумываются.

Здесь очень много неоспоримых совершенно фактов.

И, конечно, мы хотели бы, чтобы люди в странах «коллективного Запада» знали, что им приходится за это платить.

И - что им приходится платить за ошибочную, неверную и неэффективную политику своих руководителей.

Чем больше им будут об этом рассказывать, тем лучше.

- Ну, а если они скажут: всё, мы санкции больше не будем вводить, давайте жить дружно, простите нас.. Мы простим их?

- Они так не скажут. И мы это знаем.

- Спасибо огромное.