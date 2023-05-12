Крымчанин передавал данные ВСУ для нанесения ракетных ударов, теперь ему грозит пожизненный срок

Шпион представлял координаты скопления военной техники и следил за перемещением воинских эшелонов Фото: скриншот видео

Сотрудники ФСБ России по подозрению в госизмене задержали 34-летнего жителя Крыма, который занимался сбором информации о перемещении военной техники Вооруженных сил России.

«Задержанный осуществил пересылку в чат-бот одного из украинских телеграм-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи перемещения воинским эшелоном военной техники Министерства обороны России», - заявили в ФСБ России.

Шпион представлял координаты скопления военной техники и следил за перемещением воинских эшелонов в направлении зоны проведения специальной военной операции.

В ведомстве отметили, что информация наводчика попала в военизированные формирования Украины, где была использована противником «для нанесения ракетных ударов».

За государственную измену «в форме шпионажа» подозреваемому грозит пожизненное заключение.