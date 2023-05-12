Прокурор просит для 75-летней актрисы Натальи Дрожжиной шесть лет колонии по делу о наследстве Алексея Баталова

Сегодня на заседание прибыли и потерпевшие, и обвиняемые по делу: супруги Михаил Цивин, Наталья Дрожжина и их сообщник нотариус Дмитрий Бублий. Фото: Татьяна ЗИМНЯЯ

Сегодня на заседание прибыли и потерпевшие, и обвиняемые по делу: супруги Михаил Цивин, Наталья Дрожжина и их сообщник нотариус Дмитрий Бублий.

Прокурор просит наказать Бублия, Дрожжину и Цивина в виде реального лишения свободы сроком на 5,6,7 лет соответственно в колонии общего режима. И наказать штрафом, 400, 300 и 200 тысяч рублей. Бублия лишить права на работу нотариусом.

По версии следствия, семейная пара, сумела втереться в доверие и обманным путём завладела большей частью недвижимости Баталовых, их деньгами, хранившимися на банковских счетах. Фото: Татьяна ЗИМНЯЯ

По версии следствия, семейная пара, сумела втереться в доверие и обманным путём завладела большей частью недвижимости Баталовых, их деньгами, хранившимися на банковских счетах. Суммарно около 22 миллионов рублей. В результате чего имущество Марии Баталовой (1/3 доли в четырехкомнатной квартире в знаменитом Доме на набережной, улица Серафимовича, 2, нежилое помещение в 20 кв. метров в этом же доме и двухкомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке) перешло в собственность Дрожжиной. Со счетов Баталовых, в том числе валютных, пропали деньги. В рублевом эквиваленте это около 16 миллионов 700 рублей (по курсу на конец 2019 года). Цивин и Дрожжина снимали их по доверенности. Супругов обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Они свою вину не признали. И сейчас не признают. Продолжают настаивать: помогали Баталовым от чистого сердца.

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