В Одноклассниках пройдет эксклюзивная трансляция Московского мотофестиваля

Социальная сеть Одноклассники совместно с Дептрансом Москвы и телеканалом «Москва 24» проведут прямую трансляцию ежегодного мотофестиваля, приуроченного к старту мотосезона в столице. Он пройдет 13 мая в Москве, начало движения и трансляции – в 12:00.

В официальной группе «Москва 24» в ОК пользователи смогут увидеть прямую трансляцию этого события, а в группе Дептранса Москвы помимо просмотра эфира узнают полезные факты о мотоциклетном транспорте: вождении, правилах парковки в городе, грамотной подготовке такой техники к сезону и др. В тематических постах, посвященных мотофестивалю, можно познакомиться с историей создания мотоцикла, а также поделиться специальными стикерами или установить тематические рамки на аватар в ОК, посвященные любителям скорости. Это можно сделать в приложении «Волшебные рамки».

Одноклассники регулярно поддерживают фестивали и культурные мероприятия по всей России. В июле прошлого года в ОК прошла прямая трансляция первого масштабного городского фестиваля Музея Транспорта Москвы «Ретрорейс» на Воробьевых горах. Посетители фестиваля окунулись в эстетику московских улиц 1960−1970-х годов и познакомились с большой частью коллекции музея, автомобилями и городской техникой.