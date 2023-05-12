Экс-замдиректора ФСИНа Максименко приговорили к девяти годам колонии

Взяточник успел за год сорвать строительство 19 строительных объектов и нанести государству ущерб на 330 миллионов рублей. Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, позволили суду вынести приговор бывшему заместителю директора ФСИН России Валерию Максименко. Он «задержится» на своей бывшей работе на 9 лет, но уже в качестве зэка.

«Максименко признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он приговорен к 9 годам лишения свободы, которые будет отбывать в колонии строго режима и штрафу в размере 43,3 миллиона рублей» - говорится в решении суда.

Следствию и суду удалось установить, что в 2018-2019 годах Максименко «с целью заключения внеконкурентным способом государственных контрактов на строительство и ремонт объектов уголовно-исполнительной системы с компаниями, связанными с его знакомым, дал незаконные указания руководителям территориальных управлений ФСИН России не принимать бюджетные обязательства в рамках доведенных лимитов и не приступать к строительству».

Замдиректора ФСИН «фактически принудил территориальные управления ФСИН России заключить контракты с ФГУП УС СКФО ФСИН России, который заведомо не мог их выполнить».

«Таким образом он сорвал исполнение федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы», а также всего за год причинил государству ущерб на сумму свыше 330 млн рублей. В итоге 19 строительных объектов не были введены в эксплуатацию», — подчеркнула официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В суде отметили, что Максименко «искусственно создал условия для последующего заключения контрактов с компаниями, связанными с его знакомым».

Согласно материалам уголовного дела за свои незаконные услуги и общее покровительство по службе Максименко получил от указанного лица взятку в виде аренды для него дачного дома в Одинцовском районе Московской области для проживания на общую сумму около 2,2 млн рублей.

Петренко отметила, что следователи проверили огромную работу по этому делу: проверили исполнение более 100 государственных контрактов на строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы по федеральной целевой программе на территории более 30 субъектов Российской Федерации, допросили 140 свидетелей, проведено более 10 бухгалтерских, фоноскопических и почерковедческих судебных экспертиз.

Приговором суда Максименко также лишен звания генерал-лейтенант и государственной награды.