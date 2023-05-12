Почему "Понедельник - день тяжелый": Ученые назвали два главных фактора, подрывающих здоровье трудящихся

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С этой работой все не слава богу. Понедельник, сами понимаете, — день тяжелый: то одно не заладилось, то другое. К среде вроде бы удается настроить себя на рабочий лад, но тут пятница на горизонте показалась - вроде уже и нет смысла огород городить. И так круглый год. А новости, которые приходят из мира науки, и вовсе не радуют желающих вырваться из этого порочного круга.

Ученые назвали два главных фактора, подрывающих здоровье тружеников производства: это подъем по будильнику и долгая дорога к месту службы. В основе принципа действия будильника заложен механизм стресса: неважно, играет ли там приятная тихая музыка или вы слышите щебетание птиц и звук водопада - мелодия адской машины будоражит нервную систему и воспринимается, как сигнал тревоги. А это значит, что организм реагирует на ситуацию выбросом гормонов стресса, утверждает сомнолог, кандидат психологических наук Алексей Мелехин. Ваше сердце бьется быстрее, а кровяное давление повышается, по сути дела вы переживаете то же самое, что и наши далекие предки во время внезапного нападения хищника.

Исследование ученых Национального института промышленного здравоохранения в Японии подтвердило, что дружба с будильником плохо влияет на здоровье - у таких людей чаще повышается давление, возникают проблемы с сердцем.

Популярный способ сделать подъем “мягким”, когда после звонка будильник несколько раз откладывается на 5-10 минут, на самом деле только усугубляет ситуацию. Это все равно, что из жалости рубить собаке хвост по частям. Врачи рекомендуют вставать по первому звонку, но можно поваляться в кровати пару минут, дать организмы переключится из сна в режим бодрствования.

Идеальный вариант - отключить хищный будильник в своем смартфоне и приучить себя вставать естественным образом. Ведь у нас есть свои внутренние биологические часы и многие люди умудряются самостоятельно просыпаться за несколько минут перед звонком. Есть, конечно, риск проспать и опоздать на работу, но следующее исследование ставит под сомнение целесообразность вообще на нее ехать. Особенно, если место, где вы совершаете трудовой подвиг, находится у черта на куличках.

Ученые из Стокгольмского университета внимательно изучили образ жизни 13 тысяч человек в возрасте от 16 до 64 лет. Интересовались профессией, доходами, состоянием здоровья, отношением к спорту, наличием вредных привычек (курение, алкоголь). И отдельным пунктом - сколько занимала у участников эксперимента дорога до офиса и обратно. Оказалось, что трястись в автобусе или электричке тоже пагубно для здоровья: люди, которые ездили на работу больше трех километров, чаще страдали от избыточного веса, гиподинамии и высокого уровня стресса, который мешал как следует выспаться.

Вы, наверное, и сами замечали, что иной раз сама по себе поездка на работу сродни подъему на Голгофу. Но дело еще и в том, что, если работа далеко, то у вас совсем мало времени остается на спорт, отдых и нормальный сон. Шведские ученые утверждают: вы в зоне риска, если тратите на дорогу больше 5 часов в неделю. Жители крупных городов России такую доступность работы назвали бы шаговой… В чем лечебный эффект работы в радиусе 3 километров от дома в принципе понятно: туда можно дойти пешком или доехать на велосипеде. А это регулярные баллы в копилку физической активности.