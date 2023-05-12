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Политика12 мая 2023 17:00

Андрей Турчак передал танкисту на направлении Сватово-Кременная письмо от сына

С семьей мобилизованного он познакомился в республике Алтай
Олег КАРПОВИЧ
Олег КАРПОВИЧ

Семью Виктора Дуплинского секретарь Генсовета Андрей Турчак посетил вместе с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым в апреле. И обещал лично передать письмо от сына.

Виктор находится на фронте с октября и скоро приедет в отпуск. Сейчас волонтеры «Единой России» и МГЕР помогают семье в решении бытовых вопросов.

«Единая Россия» с октября организовала в общественных приемных партии работу центров поддержки, куда могут обратиться семьи мобилизованных. В том числе тех, кто отправляется на фронт добровольцем. Отдельное внимание уделяется соблюдению установленных законом норм и социальных гарантий для таких семей. Люди могут обращаться по телефону, онлайн или очно.

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