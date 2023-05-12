Лариса Долина устроила скандал из-за критики ее внучки

Лариса Долина говорит, что 6 раз прослушала номер внучки. Ей понравилось!

Лариса Долина угодила в телевизионный скандал. Известная артистка этот скандал сама невольно и спровоцировала. Также возможно, что сделано это было намеренно – ради привлечения внимания к творчеству внучки и поднятию просмотров музыкальных номеров девочки в сети.

67-летняя народная артистка Лариса Долина и ее 11-летняя внучка Александра поют вместе в телешоу «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале. В последнем из показанных выпусков проекта Долина не участвовала: Лариса Александровна уехала на гастроли, и ее подменила троюродная сестра заслуженная артистка Ирина Апексимова. Апексимова и внучка Долиной исполнили песню «На побывку едет», так как программа была посвящена Дню Победы.

Саша держится в кадре уверенно, рассказывает про Апексимову: «Ирина Викторовна с моей бабушкой очень давно дружат, они родственница, и мы часто видимся в гостях, но чаще мы видимся в Театре на Таганке» (Апексимова директор театра– прим Авт.).

После номера все 4 члена жюри поставили дуэту высшие баллы. Диктор Анна Шатилова оценила так: «Эмоционально, весело!» Руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко: «Очень искренне Александра старалась предать атмосферу, все то, что заложено в этой замечательной песне. Немножко, может быть, пока она не совсем понимает о чем эта песня. Думаю, что профессионализм Ирины подтянул ее до того высокого уровня, за который только 5 баллов можно поставить».

Саша (внучка Долиной) пела с Апексимовой. Фото — кадр Первый канал.

А мнение народного артиста Сергея Шакурова не устроило Ларису Долину, которая смотрела эфир в записи. Хотя Сергей Каюмович сказал очевидные вещи, которые часто говорят детям известных артистов. Шакуров прокомментировал выступление внучки Долиной так: «Заслуги родителей на детей не распространяются. Надо ползти тебе на Олимп, карабкаться. Но в принципе – молодец!»

Долина обиделась и в телеграм-канале отчитала артиста: «Сергей Шакуров - очень мною уважаемый и любимый артист. Но его комментарий прозвучал довольно странно. Не находите? Саша нежно и тепло (в соответствии со своим возрастом) спела эту песню и говорить такие резкие слова в ее адрес… Саша умница: нисколько не расстроилась, приняла этот спич стойко и достойно. А мне обидно. Знаю, что очень многие «доброжелатели» с радостью согласятся с мнением популярного артиста. Но я послушала этот номер раз шесть и остаюсь при своем мнении. А вы как думаете? Учитывайте, пожалуйста, что Саше всего 11 лет». Но комментарии у Долиной в телеграм-канале отключены. Зато на странице Лариса Долиной «ВКонтакте» комментировать можно, но там собрались исключительно ее поклонники.

Приводим несколько мнений. Людмила Обухова: «Правильно Шакуров все сказал, ничего обидного. И Саша спела хорошо. Молодец! Просто бабушка болезненно реагирует!» Ольга Мохирева: «Ничего особенного он не сказал! Поставил самую высокую оценку. Напутствовал на движение вперед. Сам конкурс предполагает наличие родственных связей. По - моему его высказывание не имело целью обидеть Сашу». Николай Семенов: «Саша искренняя и настоящая, видел ее недавно на концерте Ларисы Александровны, исполнила хорошо, зачем свою злобу высказывать в адрес ребенка – непонятно». Многие так и не поняли: за что обиделась Лариса Александровна на Сергея Каюмовича. Роль членов жюри – оценивать участников шоу, давать советы. Оценочное мнение творческих номеров и артистов часто бывает субъективным. Может быть, заботливая бабушка заранее так предупреждает всех, кто решится критиковать ее внучку?

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