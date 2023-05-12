Роман Костомаров передвигается в инвалидной коляске

Роман Костомаров Фото: Мила СТРИЖ

Роман Костомаров в настоящее время проходит реабилитацию в одной из клиник Москвы. 46-летнего фигуриста в инвалидном кресле тайно вывозят из Коммунарки. Родня тщательно скрывает реабилитационный центр, где олимпийский чемпион занимается лечебной физкультурой.

"Каждый день Романа Костомарова на кресле-каталке возят на реабилитацию. В какой конкретно реабилитационный центр его возят, родственники держат в тайне", - рассказали осведомленные источники.

По их словам, психологическое состояние Романа и его жены Оксаны Домниной значительно улучшилось. "Они уже не конфликтуют с медперсоналом, с пониманием относятся к труду медиков", - цитирует осведомителя издание PROзвезд.

А вот от помощи психолога Костомаров наотрез отказался. "Рядом с ним все время жена и брат. Протезы пока не установили. Выписывать его не планируют", - уточнили в окружении фигуриста.

Отметим, буквально накануне пошли слухи о том, что Роман мог тайно покинуть Россию и уехать заграницу. Мол, его увезли на реабилитацию. Домнина опровергла сплетни. Жена фигуриста сообщила, что спортсмен продолжает лечение в Коммунарке, а его отправка за границу не планируется.