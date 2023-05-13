Последние новости о ситуации вокруг Украины на 13 мая 2023 года: Где провалился контрнаступ, зачем Зеленскому Папа и каких российских ракет боится Киев

Работа расчетов 152-мм гаубиц "Мста-Б" Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

26 украинских атак отбиты

Почти три десятка атак ВСУ на российские позиции за минувшие сутки отражены, по данным Минобороны РФ. Южная группировка войск на Соледарском направлении отражала наскоки врага на фронте в 95 километров. Наступали 1000 камикадзе ВСУ, 40 танков и другое железо. На Малоильиновском направлении выбиты 540 бойцов, 8 танков, 20 единиц другой бронетехники. На Донецком направлении общие потери противника превысили 900 военнослужащих убитыми и ранеными, 30 единиц бронетехники, семь автомобилей, две гаубицы Д-30 , британская гаубица L-118, а в Авдеевки разбит склад боеприпасов 110-й мехбригады ВСУ. Западная группировка войск на Купянском направлении отправила во тьму 60 «воинов света», бронемашину, по два автомобиля и РСЗО «Град», американскую артсистему М109 Paladin и САУ«Акация». Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении успокоила более 75 бойцов ВСУ, по три бронемашины и пикапа, САУ «Акация» и гаубицу Д-20. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесла противнику такой урон: более роты, танк, два авто и САУ «Гвоздика». На Херсонском направлении уничтожено до 40 боевиков, бронемашина, три автомобиля и САУ «Акация». В Запорожье сожгли хранилище топлива для ВСУ, в Боровом - американскую РЛС AN/TPQ-36, а в Никополе - радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1». И еще минус 25 украинских БПЛА.

У Крыма купол раннего обнаружения

Вице-адмирал Виктор Соколов, командующий Черноморским флотом, сообщил, что вокруг Крымского полуострова создано единое поле для раннего обнаружения воздушного нападения. Соколов рассказал «Красной звезде», что ВСУ не могут действовать на море. И потому пытаются уколоть диверсионно-террористическими атаками по объектам ЧФ. И по крымской инфраструктуре. Соколов сказал: «Войска ЧФ прикрывают пункты базирования, военные объекты и объекты критической инфраструктуры в Крыму от ударов воздушных и морских дронов-камикадзе, бьют ДРГ противника, устраняют минную опасность». Вице-адмирал также сообщил, что совместно с ВКС увеличена зона радиолокационного контроля воздушного пространства. Муха не пролетит.

Наши бойцы спасли семью с новорожденным

Когда шли бои за Артемовск (Бахмут), в семье местных жителей под обстрелами родился второй сын. Их спасли российские бойцы. Отец ребенка Евгений Глущенко рассказал РИА Новости: «Когда узнали, что жена беременна, уже начинались бои. На Украину уезжать не хотели, планировали дождаться своих». Мальчик родился в апреле. Наши бойцы вынесли из подвала маму и ребенка, эвакуировали их из зоны боев и доставили в больницу в Первомайске. И новорожденного, и его маму, которая потеряла много крови, солдаты под огнем несли на руках. Как в такой ситуации поступили бы наемники из Франции и Швеции?

Китайский связной едет в Европу ради мира на Украине

Ли Хуэй, спецпредставитель КНР по делам Евразии, с 15 мая посетит Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Москву. Он обсудит украинскую конфронтацию и ее утряску. По словам главы китайского МИДа Ван Вэньбиня, вояж Ли Хуэя демонстрирует приверженность Китая содействию миру и переговорам для разрешения конфликта. А глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил о готовности ЕС «серьезно взаимодействовать» с Китаем по «поиску решения» в украинском конфликте. Болтать — не мешки ворочать.

Лавров объяснил, что СВО - в рамках устава ООН

Сергей Лавров, глава российского МИДа, заявил, что СВО проводится в соответствии с Уставом ООН. Лавров сказал: «СВО проводится на основании статьи 51 Устава ООН. Она предусматривает право на индивидуальную и коллективную самообороны. О чем был уведомлен Совбез ООН». На Петербургском международном юридическом форуме глава МИДа напомнил, что Запад, «перекладывая проблемы с больной головы на здоровую», пытается обвинить Россию в нарушении международного права. Но сам он растоптал это право, развязав войны в Ираке, Ливии и Югославии. Читайте документы, учите историю.

На Украине потеряли День Победы

Петиция с требованием вернуть празднование Дня Победы и отменить установленный вместо него 9 мая День Европы подана на сайт украинского президента. По мнению авторов петиции, в Великой Отечественной участвовали предки украинцев, когда страна была в составе СССР, потому «смысла отменять праздник нет». Чтобы Зеленский рассмотрел петицию, она должна за три месяца набрать 25 тысяч голосов. Учитывая то, что Зеленский сам, своим указом назвал 9 мая Днем Европы, а 8 мая - Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, никакой День Победы Зеленский возвращать не будет. Хотя дед его с фашистами в Красной армии воевал, и орден имел. Надо было внука пороть.

Киев боится ракет Х-22

Эксперты интернет-издание Military Watch Magazine полагают, что российские крылатые ракеты Х-22, ударившие по стратегическим объектам в Киеве, неуязвимы для украинской ПВО. По информации американцев, ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине играют именно Х-22. Их 950-килограммовые боеголовки наносят противнику ощутимый ущерб. Украинские официальные лица скорбят по поводу того, что ВС РФ применяют ракеты, разработанные для обхода многоуровневой системы ПВО, окружающей авианосные группы США. И они такие «хитрые», что их не перехватить. Да вы пробуйте, пробуйте.

Зеленский хочет к Папе

Встреча Зеленского с Папой Римским может состояться в субботу. Украинский лидер, который дистанцируется от родины, прибудет в Рим « с кратким визитом». Правда, в Ватикане встречу не планировали и «получили запрос лишь пару дней назад». Если трагикомик не предстанет перед ликом Франциска, то вряд расстроится — шопинг лечит душевные раны.

Какие ракеты ударили по Луганску

В день республики в столицу ЛНР прилетели крылатые ракеты. Попали в неработающий завод и нефтебазу. Прежде у Украины не было оружия, которое доставало бы до Луганска. Но вот Лондон поставил Киеву ракеты "шторм шэдоу". Эксперты предполагают, что именно их выпустили самолёты ВСУ из района Краматорска.

Позже в Представительстве ЛНР при СЦКК уточнили, что вероятнее всего снаряды были выпущены из оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского происзводства. В любом случае это "поздравление" луганчане его авторам не не забудут.