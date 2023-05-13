Последние новости о ситуации вокруг Украины на 13 мая 2023 года: Где провалился контрнаступ, зачем Зеленскому Папа и каких российских ракет боится Киев

Работа расчетов 152-мм гаубиц "Мста-Б" Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Почти три десятка атак ВСУ на российские позиции за минувшие сутки отражены, по данным Минобороны РФ. Южная группировка войск на Соледарском направлении отражала наскоки врага на фронте в 95 километров. Наступали 1000 камикадзе ВСУ, 40 танков и другое железо. На Малоильиновском направлении выбиты 540 бойцов, 8 танков, 20 единиц другой бронетехники. На Донецком направлении общие потери противника превысили 900 военнослужащих убитыми и ранеными, 30 единиц бронетехники, семь автомобилей, две гаубицы Д-30 , британская гаубица L-118, а в Авдеевки разбит склад боеприпасов 110-й мехбригады ВСУ. Западная группировка войск на Купянском направлении отправила во тьму 60 «воинов света», бронемашину, по два автомобиля и РСЗО «Град», американскую артсистему М109 Paladin и САУ«Акация». Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении успокоила более 75 бойцов ВСУ, по три бронемашины и пикапа, САУ «Акация» и гаубицу Д-20. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесла противнику такой урон: более роты, танк, два авто и САУ «Гвоздика». На Херсонском направлении уничтожено до 40 боевиков, бронемашина, три автомобиля и САУ «Акация». В Запорожье сожгли хранилище топлива для ВСУ, в Боровом - американскую РЛС AN/TPQ-36, а в Никополе - радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1». И еще минус 25 украинских БПЛА.
Вице-адмирал Виктор Соколов, командующий Черноморским флотом, сообщил, что вокруг Крымского полуострова создано единое поле для раннего обнаружения воздушного нападения. Соколов рассказал «Красной звезде», что ВСУ не могут действовать на море. И потому пытаются уколоть диверсионно-террористическими атаками по объектам ЧФ. И по крымской инфраструктуре. Соколов сказал: «Войска ЧФ прикрывают пункты базирования, военные объекты и объекты критической инфраструктуры в Крыму от ударов воздушных и морских дронов-камикадзе, бьют ДРГ противника, устраняют минную опасность». Вице-адмирал также сообщил, что совместно с ВКС увеличена зона радиолокационного контроля воздушного пространства. Муха не пролетит.
Когда шли бои за Артемовск (Бахмут), в семье местных жителей под обстрелами родился второй сын. Их спасли российские бойцы. Отец ребенка Евгений Глущенко рассказал РИА Новости: «Когда узнали, что жена беременна, уже начинались бои. На Украину уезжать не хотели, планировали дождаться своих». Мальчик родился в апреле. Наши бойцы вынесли из подвала маму и ребенка, эвакуировали их из зоны боев и доставили в больницу в Первомайске. И новорожденного, и его маму, которая потеряла много крови, солдаты под огнем несли на руках. Как в такой ситуации поступили бы наемники из Франции и Швеции?
Ли Хуэй, спецпредставитель КНР по делам Евразии, с 15 мая посетит Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Москву. Он обсудит украинскую конфронтацию и ее утряску. По словам главы китайского МИДа Ван Вэньбиня, вояж Ли Хуэя демонстрирует приверженность Китая содействию миру и переговорам для разрешения конфликта. А глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил о готовности ЕС «серьезно взаимодействовать» с Китаем по «поиску решения» в украинском конфликте. Болтать — не мешки ворочать.
Сергей Лавров, глава российского МИДа, заявил, что СВО проводится в соответствии с Уставом ООН. Лавров сказал: «СВО проводится на основании статьи 51 Устава ООН. Она предусматривает право на индивидуальную и коллективную самообороны. О чем был уведомлен Совбез ООН». На Петербургском международном юридическом форуме глава МИДа напомнил, что Запад, «перекладывая проблемы с больной головы на здоровую», пытается обвинить Россию в нарушении международного права. Но сам он растоптал это право, развязав войны в Ираке, Ливии и Югославии. Читайте документы, учите историю.
Петиция с требованием вернуть празднование Дня Победы и отменить установленный вместо него 9 мая День Европы подана на сайт украинского президента. По мнению авторов петиции, в Великой Отечественной участвовали предки украинцев, когда страна была в составе СССР, потому «смысла отменять праздник нет». Чтобы Зеленский рассмотрел петицию, она должна за три месяца набрать 25 тысяч голосов. Учитывая то, что Зеленский сам, своим указом назвал 9 мая Днем Европы, а 8 мая - Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, никакой День Победы Зеленский возвращать не будет. Хотя дед его с фашистами в Красной армии воевал, и орден имел. Надо было внука пороть.
Эксперты интернет-издание Military Watch Magazine полагают, что российские крылатые ракеты Х-22, ударившие по стратегическим объектам в Киеве, неуязвимы для украинской ПВО. По информации американцев, ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине играют именно Х-22. Их 950-килограммовые боеголовки наносят противнику ощутимый ущерб. Украинские официальные лица скорбят по поводу того, что ВС РФ применяют ракеты, разработанные для обхода многоуровневой системы ПВО, окружающей авианосные группы США. И они такие «хитрые», что их не перехватить. Да вы пробуйте, пробуйте.
Встреча Зеленского с Папой Римским может состояться в субботу. Украинский лидер, который дистанцируется от родины, прибудет в Рим « с кратким визитом». Правда, в Ватикане встречу не планировали и «получили запрос лишь пару дней назад». Если трагикомик не предстанет перед ликом Франциска, то вряд расстроится — шопинг лечит душевные раны.
В день республики в столицу ЛНР прилетели крылатые ракеты. Попали в неработающий завод и нефтебазу. Прежде у Украины не было оружия, которое доставало бы до Луганска. Но вот Лондон поставил Киеву ракеты "шторм шэдоу". Эксперты предполагают, что именно их выпустили самолёты ВСУ из района Краматорска.
Позже в Представительстве ЛНР при СЦКК уточнили, что вероятнее всего снаряды были выпущены из оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского происзводства. В любом случае это "поздравление" луганчане его авторам не не забудут.