В семье Анжелики Варум произошли большие неприятности

Анжелика Варум Фото: Евгения ГУСЕВА

Анжелика Варум давно пропала из поля зрения поклонников. Певица не дает больших концертов, выступая на маленьких площадках. Соцсети она забросила. О том, что происходит в жизни артистки, иногда рассказывает ее муж Леонид Агутин. А на днях появилась пугающая информация о том, что в семье Варум произошли большие неприятности.

Брат Анжелики Варум попал в беду. Олег Варум является владельцем виноградных плантаций в Краснодарском крае. В последнее время дела у него идут не очень хорошо.

"Мой друг и брат Анжелики Варум сказал мне, что они работают в ноль. Задача у них стоит - просто выжить. Он мне сказал, что еле концы с концами сводит, чтобы просто платить зарплату и производить вино", - цитирует "Абзац" приятеля мужчины Дмитрия Козаченко .

Отметим, Леонид Агутин и Анжелика Варум вот уже много лет остаются чуть ли не самой обсуждаемой парой в российском шоу-бизнесе. Супругов столько раз разводили, что артисты уже перестали реагировать на сплетни.

В последний год семейству пришлось непросто. Сплетники активно распространяли не только слухи об их разводе, но и об отъезде Анжелики в США, где уже много лет живет ее единственная дочь Лиза.

Сам Леонид заявлял, что никуда уезжать не намерен и продолжает работать, как и прежде. Он не стал скрывать подробности личной жизни. "Мы с женой ругаемся... А потом начали спать в разных спальнях", - неожиданно признался артист.

Агутин считает, что это вносит в отношения изюминку. "Можно вообще делать все что угодно. Если есть такая возможность. На свидания ходишь к жене, спишь. И никто никого не бесит. Конечно, какие-то дни специально поспать надо вместе", - делился исполнитель.