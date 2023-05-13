Военная спецоперация на Украине 13 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 мая 2023 года.

В ходе спецоперации на Украине корабли ЧФ уничтожили ракетными комплексами «Калибр» более 180 критически важных объектов ВСУ, сообщил командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов.

Командующий подчеркнул, что основными объектами поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции.

Минобороны России сообщило о ликвидации около 900 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении.

В ведомстве отметили, что также уничтожено более 30 единиц бронетехники, семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118 производства Великобритании.

Кроме того, Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России отразили все атаки украинского наступления на Соледарском направлении.

Российские военнослужащие уничтожили немецкий танк Leopard ВСУ на Соледарском направлении, рассказал замглавы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов.