Офицер разведки США Скотт Риттер: Конфликт на Украине должен решиться этим летом. Россия не может проиграть

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зачем американцы взращивают в центре Европы новый нацизм и готовы ли сами воевать с русскими? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США, инспектор ООН по оружию, а ныне - независимый военный эксперт Скотт Риттер.

«МЕНЯ ТРЕНИРОВАЛИ УБИВАТЬ РУССКИХ»

- Скотт, пресса США пишет, что ситуация в мире гораздо хуже, чем во время Холодной войны. Мир в самом деле так близок к катастрофе?

- Когда я служил в морской пехоте, каждый день меня тренировали убивать русских. Это касается всех военных Америки. Нас готовили к войне против Советского Союза.

Да, сегодня ситуация плохая, но не до такого накала, как в то время. Сейчас в Америке не идут каждый день тренировки нападения на Россию.

Еще скажу, что когда мы готовились к войне с СССР, мы его сильно уважали как противника – это было у нас в голове. Но когда Советский Союз рухнул, мы в Америке стали смотреть на него как на побежденного. Сейчас мы больше не боимся России.

Все сильно поменялось, когда Ельцин уступил место Путину. Сейчас Россия крепче стоит на ногах. Но пока Россия была слабой, мы этим пользовались - расширяли НАТО. И действовали внутри России через ее оппозицию.

Сегодня Америка ведет себя так, будто Россия по-прежнему слаба. Это мнение у нас доминирует. А Россия заявляет: «Достаточно, хватит».

- Вас тренировали убивать русских. Сейчас США делают то же самое руками украинцев. В советское время Америка прикрывалась тем, что боролась с коммунизмом. Но сейчас Россия такая же капиталистическая, как и США. Почему мы враги для американцев?

- Да, в основе Холодной войны был идеологический конфликт. А после крушения Советского Союза в Америке просто решили, что не должны допустить возрождения России до той же мощи, какая была у СССР. Америка все эти годы придушивала Россию - из нее вывезли порядка 20 триллионов долларов. Вспомните, как Ельцин был избран в 1996 году. Это была манипуляция не без помощи Америки. И когда Россия начала заявлять о своей независимости, в США появилось чувство ее неприятия, потому что все меньше было возможностей на нее воздействовать.

Чем сейчас занимается Америка? Пытается любой ценой вернуть Россию на уровень 90-х, чтобы ей можно было легко управлять. Это главное. А Украину и Грузию Америка рассматривает как две ключевые страны для нанесения поражения России. Всем очевидно, что, если бы США перестали помогать Украине, конфликт прекратился бы прямо сегодня.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ЕСТЬ ПЛАН — УСТРОИТЬ В МОСКВЕ МАЙДАН»

- Готовы ли тогда США к многополярному миру? Если они не могут принять роста России, а сама Россия не хочет возвращения в 90-е.

- Это мой второй приезд в Россию. Первый был 30 лет назад. Теперь меня специально пригласили, чтобы я мог оценить, как Россия изменилась. И когда я приеду в Америку, я смогу поделиться там своими выводами.

Америка до сих пор считает, что Россия слаба и на нее можно воздействовать. У США сегодня план - руками Украины нанести России поражение или серьезный ущерб. И на этой волне устроить в Москве майдан украинского типа.

Еще в Америке уверены, что санкции сломают хребет экономике России. Но это огромная ошибка. Я вижу, что российская экономика вполне жива. Не все идеально, но нельзя сказать, что она сокращается. Я встречаюсь тут с людьми, которые любят свою страну. И это не какая-то мелкая любовь, не то, что в Америке называют «солдатом, который хорошо воюет только в солнечный день». У русских горят глаза, они гордятся, что их страна победила фашизм в Второй мировой. Я хочу американцам рассказать, что русским есть за что сражаться.

КРУПНЕЙШАЯ ОШИБКА СТОЛЕТИЯ

- Если США так хотят не допустить роста России, то как же они переживают рост Китая?

- Все сегодня понимают размеры Китая. У него огромное население и экономика обслуживает не только сам Китай, но и весь мир. В последние годы они вложили 7 или 10 триллионов долларов в свое развитие. Поэтому Китай мы обязаны принимать серьезно. Идея Америки в том, чтобы Китай и Россия жили раздельно, каждый сам по себе. Но нам мешает наше высокомерие, мы занижаем потенциал и России, и даже Китая. В итоге у нас получилось наоборот - сближение этих двух стран. Обратный эффект. Если ресурсы России и технологическую базу Китая сложить вместе, объединить, получится огромная сила. Мне кажется, мы сейчас совершаем самую крупную политическую ошибку за последнее столетие.

- Раньше в США прямо говорили, что нельзя допустить соединения ресурсов России и технологий Европы. В первую очередь - Германии, куда мы тянули газопроводы. Что Америка готова пойти на ядерный удар, но не допустить объединения России с Европой.

- Сразу на память приходит взорванный «Северный поток-2». И посмотрите, что в итоге - экономика Европы и всей «Большой семерки» сжимается. Они должны были играть ведущую роль в мире. Но сравните теперь их со странами БРИКС - Бразилией, Россией, Индией, Китаем, ЮАР, сейчас еще Аргентина и Саудовская Аравия к ним хотят. Уже видно, что всемогущество «Большой семерки» было преувеличением. Американской гегемонии придет конец в тот момент, когда потенциалы России и Китая сольются и будут действовать вместе.

- А вот это интересно! Как может выглядеть конец США. Штаты вообще могут существовать, перейдя на второе - третье место в мире? Или они развалятся?

- Самое страшное, что может произойти – это развал Америки. У нее ядерное оружие. И психологически американцам невозможно представить себя на втором-третьем месте в мире. Максимум, на что мы можем пойти, это признать, что мы равные.

ЛУЧШЕ НЕ ПЕРЕНОСИТЬ ПОБЕДУ НА 2024 ГОД

- Чем, по вашему, закончится спецоперация России на Украине?

- Мне не совсем понятно, что будет для Москвы считаться победой? Но если Украине будет позволено и дальше пребывать в том же состоянии, она станет для России раковой опухолью, которая будет ее отравлять. А США именно этого добиваются.

У России несомненно есть потенциал, чтобы нанести поражение Украине, несмотря на огромную помощь, которая идет Киеву. Надо лишь приложить волю, чтобы этого добиться.

- США действительно будут воевать с нами до последнего украинца?

- Считается, что чем дольше конфликт на Украине будет продолжаться, тем хуже для России. Потому что индустриальные возможности Запада для помощи Киеву огромны. И если в этом году Россия не нанесет поражение Украине, это будет воспринято Западом как слабость Москвы. Как стимул увеличить помощь Украине. Мне кажется, лучшее окно возможностей для России - открыто этим летом. Если за этот период раковая опухоль будет удалена, США отойдут от украинского проекта. А Россия получит шанс изменить отношения с Европой.

Смотрите, сегодня американцы обещают дать Украине 31 танк «Абрамс». Почему так мало? Потому что сомневаются, что Киев может выиграть у Москвы. Но если Россия не победит этим летом, то на будущий год Америка даст 331 танк. И истребители F-16. Тогда правила игры изменятся.

То есть, если мы почувствуем, что Россия проявляет слабость, ее попытаются добить. На самом деле Америке все равно, сколько погибнет украинских солдат и что будет с самой Украиной. Главная цель - поражение России и, возможно, ее расчленение.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВТОРОЙ АФГАНИСТАН ДЛЯ ВАШИНГТОНА

- Будет ли наступление Украины?

- На Киев оказывается большое давление, чтобы он начал это наступление. Запад дал Украине огромное количество оружия, подготовил десятки тысяч солдат. О наступлении говорят с прошлой осени. У России было много времени подготовиться к этому. Она должна была сделать все, чтобы это наступление невозможно было начать. И у нее достаточно ресурсов, что бы его разбить, если оно все же начнется. Тогда мы сможем говорить о положительном для России исходе всего конфликта на Украине.

- Своих солдат США готовы отправить на Украину? Кто будет сидеть в этих «Абрамсах» и F-16?

- Я не думаю, что когда-нибудь США пошлет своих солдат на Украину. Потому что у России есть ядерное оружие. Нам проще устроить так, чтобы украинцы убивали русских солдат – здесь мы ничем не рискуем. А если американские солдаты пойдут сражаться с русскими, это может дойти до ядерной катастрофы.

- Вы сказали, что для США недопустимо скатиться на второе-третье место в мире. Но и для России недопустимо проиграть Украине.

- На самом деле все понимают, что если Россия потеряет Украину, это будет для нее экзистенциональной угрозой. А если Америка проиграет на Украине - ничего страшного. Мы 20 лет потеряли в Афганистане. И ничего не стряслось, мы оттуда ушли. Если Россия всерьез покажет, что хочет победить на Украине, США просто перестанут оказывать помощь Киеву.

БУДУТ ЛИ СОЛДАТЫ США МАРШИРОВАТЬ У КРЕМЛЯ

- Почему США молчат о терактах, которые Украина устраивает в России? Убийство Дугиной, Татарского, покушение на Прилепина. Почему светоч демократии не замечает этого?

- Конечно, терактам нет оправдания. Подобные вещи были бы не переносимы для самой Америки, если бы случились у нас. Мы бы постарались ни при каких обстоятельствах этого не допустить. Но ничего не делаем, когда так ведут себя украинцы. Этот моральный компас сломан.

Было бы правильно, если бы на параде Победы по Красной площади маршировали российские солдаты, а рядом с ними - американские. Потому что мы вместе боролись против нацизма. Но американцы сегодня оказывают помощь нацизму на Украине. Это неправильно.

- Простые американцы этого не видят? Или нацизм их не касается?

- Любой американец скажет: мы против нацизма. Но мы не признаём, что на Украине есть нацисты, мы считаем это российской пропагандой. Американцев заставляют верить, что это всё вранье, это неправда. Поэтому я и приехал в Россию. Я хочу собрать больше свидетельств, что бы использовать их как аргументы в разговоре с американцами.

Самое лучшее оружие в этой ситуации - правда.

Мне кажется, поток лжи об украинском конфликте зашел так далеко, что для его прекращения нужно просто эту проблему решить. Тогда не о чем будет лицемерить. А решить ее можно одним способом. Победить.

Мы можем начать строить новую систему отношений в мире. Новые правила игры между ядерными державами, между Россией и США. Но это невозможно, пока есть украинский вопрос. Победа Украины этот вопрос не решит. Наоборот, она приведет к раскручиванию катастрофы. Возможно, ядерной.

- Но можно ли победить на Украине «бандеровщину»?

- Победить идеологию очень сложно, почти невозможно. Столько лет Америка пыталась победить радикальный исламизм, не получается. Нужно бороться хотя бы с распространением этого. Взять Украину. Нацизм там вырос как раз из зерен бандеровского движения.

К сожалению, поддержка Западом Украины способствует росту этого чудовища. Многие страны наблюдают сейчас за этим с большим интересом. Например, Прибалтика. И если на Украине с чудовищем не удастся покончить, в Прибалтике скажут: ага, тогда и к нам не будет претензий. Поэтому победа над украинским нацизмом могла бы стать шагом вперед для всего мира. Так же, как во Второй мировой войне.

ГДЕ АХИЛЛЕСОВА ПЯТА АМЕРИКИ

- Возвращение Трампа возможно? И где Ахиллесова пята Америки?

- Да, он может выиграть следующие выборы. Это не значит, что я хочу его победы. Но шансы у него есть. У Байдена поддержка падает и возраст не тот. Самый большой вопрос - может ли в Америке возникнуть третья личность. Ей, например, может стать Роберт Кеннеди-младший.

Сейчас у нас два слабых кандидата. Это говорит о том, что наша система выдвижения сломана. Байден выдвигался с 2% поддержки. И вдруг стал президентом. У Трампа не было политического опыта. Он тоже стал президентом. Это сбой в системе. Потому что президентов США сейчас выдвигают деньги. Кандидатом становится тот, за чьей спиной больше ресурсов. Это значит, политика страны регулируется 1 процентом населения. А остальные 99 процентов принимают это, как оно есть.

Вот я вам и рассказал об Ахиллесовой пяте.

Правда в том, что 1 проценту населения плевать на остальные 99. Этот 1 процент позволяет бродягам жить на улице. Медстраховка такая дорогая, что многие не могут ее себе позволить. А человек, получив высшее образование в Америке, имеет долги за обучение до 100 тысяч долларов.

Эта система заставляет американцев ужасно много работать, чтобы выживать. Если вы одну зарплату пропустите, будет крах вашей жизни. Нет возможности уйти в отпуск! Американская мечта превратилась в американский кошмар.

Это наша вторая Ахиллесова пята.

Теоретически Америка – изумительная страна, я ее обожаю. Но нужно решить все эти проблемы у себя, прежде чем рассказывать другим странам, как себя вести.

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