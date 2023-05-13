Конгрессмены потребовали от Байдена пройти проверку на умственные способности: Что не устраивает американцев в поведении президента США

57% опрошенных американцев сомневаются в умственных способностях Байдена Фото: REUTERS

Члены Конгресса США, представляющие Республиканскую партию, потребовали от действующего президента Джо Байдена пройти проверку на умственные способности.

Более 60-и парламентариев, включая бывшего врача Белого Дома Ронни Джексона, призвали главу государства отказаться от участия в предстоящих выборах, если он провалит или откажется пройти подобный тест.

Все они выразили беспокойство по поводу когнитивных способностей Байдена, уже не раз отметившегося оговорками, провалами в памяти и дезориентацией в пространстве.

«Мы считаем, что независимо от пола, возраста или принадлежности к политической партии, все президенты должны документально подтверждать и демонстрировать здоровые умственные способности», — говорится в письменном обращении.

В документе особо отмечается тот факт, что во время плановых медицинских осмотров, которым Байден подвергся, находясь на президентском посту, он ни разу не сдавал каких-либо когнитивных тестов. Либо, как предполагают конгрессмены, такие проверки проводились, но их результаты не публиковались.

Это уже третье по счету подобное обращение конгрессменов к президенту. Ни на одно из них они не получили никакого ответа.

Согласно опросам, проведенным Гарвардским университетом, 57% опрошенных американцев сомневаются в умственных способностях Байдена. Тем более, что сам президент регулярно дает поводы для таких сомнений.

Так, несколько дней назад, он в очередной раз заблудился на сцене: закончив грозную речь, во время которой он пригрозил всему миру проблемами, если в США наступит дефолт, и попрощавшись с залом, президент США развернулся, но не смог самостоятельно найти выход со сцены. Все это транслировалось на весь миру ведущими телеканалами.

А во время своего недавнего визита в Ирландию, на торжественном ужине он предложил… лизнуть мир. «Давайте лизнем мир. Давайте сделаем это», — предложил опешившим участникам мероприятия 46-ой президент США.

Перепугал и одновременно разозлил он собравшихся на чествование Месяца черной истории в Вашингтоне. Там Байден публично пожаловался на то, что чернокожий Хаким Джеффрис, лидер меньшинства в Палате представителей Конгресса США, перестал с ним разговаривать. Добавив зачем-то: «Может я и белый мальчик, но я не дурак».