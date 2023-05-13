Поворот на 360 градусов: Глава МИД ФРГ объяснила, что странам Запада позволено больше, чем другим

Глава МИД ФРГ Анналены Бербок Фото: REUTERS

Ну вот, наконец-то стал понятен смысл знаменитой фразы главы МИД ФРГ, бывшей прыгуньи на батуте Анналены Бербок про "поворот на 360 градусов". Как оказалось, в ней был второй глубинный смысл, который она же буквально вот-вот расшифровала. И батут оказался тут очень даже при чем.

Фрау Бербок, над головой которой безуспешно трудятся высокооплачиваемые стилисты и имиджмейкеры (каждый, так сказать, со своей стороны и в своей сфере) выдала тут два параллельных, но противоположно направленных в плане векторов высказывания. Сначала она сказала, что поставка Киеву вооружений странами Запада ни в коей мере не означает участия этих стран в конфликте. А буквально вчера она же объяснила, что направление в Россию продукции даже двойного назначения или той, что теоретически может быть использована в военных целях, расценивается Западом как участие в российско-украинском конфликте на стороне Москвы. А потому этим странам придется за такое поведение отвечать, в том числе, и в виде введенных против них санкций.

Впрочем, это уже даже не столько Анналена, сколько глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен, которая усиленно пытается впихнуть такие санкции против третьих стран, не входящих в заукраинскую коалицию Запада.

То есть вот такой вот разворот на 360 градусов со сменой позиции. Если они и против России, то можно, а если на стороне России и другие, то нельзя.

Володымыр Зеленский, президент Украины, отъехал за границу, сначала в Рим, после него в Берлин. Там ему дадут не только премию Карла Великого, но и много-много помощи в части вооружений.

В новый пакет военной помощи от ФРГ войдут:

- 20 БМП "Мардер";

- 30 танков "Леопард 1";

- 4 ЗРК IRIS-T-SLM (12 пусковых установок и сотни ракет к ним);

- 200 разведывательных БПЛА;

- 100 боевых бронированных машин;

- 15 зенитных комплексов "Gepard";

- 100 автомобилей тылового обеспечения;

- Большой запас боеприпасов.

Общая сумма, на которую тянет новый пакет оружия и боеприпасов от ФРГ, на почти 3 млрд. долларов (евро). И это вам не какие-то "чипы из утюгов или из стиралок". Это конкретные танки с пушками, снаряды. Но все в порядке, уверяет фрау Бербок.

Мерзкие двуличные твари, которые за фасадом декларируемых "западных ценностей" скрывают совершенно циничные цели.

Кстати говоря, официальный Лондон буквально в последний момент успел вчера сообщить, что передал Киеву крылатые ракеты Storm Shadow. Потому что, как сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, именно этими ракетами ВСУ ударили по Луганску, в результате чего, помимо прочего, в столице ЛНР были ранены шестеро детей, двоим из которых понадобилась госпитализация.

Как и было сказано – разворот на 360 градусов. Потому что это нога, чья надо нога.