Вертолет Ми-8 и истребитель Су-34 потерпели крушение в Брянской области: последние новости

О случившемся сообщили в экстренных службах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вертолет МИ-8 и истребитель Су-34 потерпели крушение в Брянской области 13 мая 2023 года. О случившемся сообщили в экстренных службах.

Крушение вертолета Ми-8

О крушении вертолета Ми-8 стало известно днем 13 мая. О случившемся сообщили очевидцы по телефону 112. К месту крушения, в город Клинцы Брянской области, выехали сотрудники экстренных служб.

Сообщается, что по предварительным данным, причиной падения вертолета стал пожар в двигателе. В настоящее время обломки Ми-8 найдены. Установлено, что два человека находившихся на борту, погибли.

Заместитель губернатора региона Андрей Бардуков сообщил, что на месте ЧП пострадала жительница Клинцов. Ее состояние не критичное - по предварительным данным, она получила ожоги.

Кроме этого, губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что после падения вертолета Ми-8 пять домов получили повреждения.

Крушение истребителя Су-34

Спустя некоторое время после падения вертолета Ми-8, появилась информация о том, что в Брянской области произошло еще одно ЧП - потерпел крушение истребитель Су-34.

Истребитель упал вблизи границы с Украиной - об этом сообщили в экстренных службах. Подробности и обстоятельства случившегося выясняются.

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