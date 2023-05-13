Экс-мэр Читы, ушедший в зону СВО, о первом подбитом танке ВСУ Leopard: "Это только начало"

Российские войска уничтожили танк Leopard ВСУ на Соледарском направлении Фото: REUTERS

Как передали многие информагентства, российские войска ещё в четверг, 11 мая, уничтожили танк Leopard ВСУ на Соледарском направлении. Приводились и подробности: «Рядом с населенным пунктом Зализнянское (ДНР) один из танков противника подорвался на мине, которую ранее установили российские бойцы». После этого Leopard сожгли…». Узнав об этом, я тут же написал, а потом и позвонил своему давнему Герою - Александру Сапожникову, с которым мы не раз обсуждали, скажем так, возможность возникновения таких ситуаций. (Александр Михайлович ещё в ноябре 2022-но ушёл в отставку с поста градоначальника, полгода провёл на передовой, а сейчас находится в отпуске и на лечении в госпитале. Сказалась старая контузия - он прошел две Чеченских войны.)

…- Товарищ лейтенант, приветствую! Как у вас здоровье?

- Да ничего, нормально. Живы будем.

- Дай Бог! Вот довольно любопытная информация - первый Leopard уничтожен. Счёт открыт. Это - не на вашем направлении?

- Да, я видел сообщение. Нет, это другое направление. Помните, я вам говорил, что наши разберут, рано или поздно, эти танки.

- Да, вы говорили… Я объясню радиослушателям и читателям. На языке Александра Сапожникова «разобрали» – это значит подорвали.

- Так точно!

- А вот как удалось? Какие здесь могут быть приемы? Или это секрет? Как можно «разобрать» Leopard?

- Ну, тут же может и разведка сработать, и ребята могут - самостоятельно выйти на цель, разные есть моменты. Скорее всего, наши знали, где танки пойдут, и все. Гусеницу «разобрали» – Leopard и встал. Это только начало, Александр Петрович.

- Будем надеяться.

- Все равно, наши ребята, военные, разведчики, танкисты, артиллеристы – все профессионалы, поэтому, рано или поздно они будут «разобраны».

- А он с крестами был?

- Не в курсе. Но ребята молодцы. Спасибо за такие добрые вести. Очень приятно слышать, что такие новости появляются.

Конечно, дай Бог здоровья ребятам, всего самого наилучшего – вот это самое важное сейчас, главное.

Экс-мэр Читы Александр Сапожников Фото: Андрей МИНАЕВ

- Я пока не дозвонился до вашего тезки, до Александра Михайловича Осипова, губернатора Забайкалья, который, кстати, служил танкистом. Вот он сперва говорил, что будет выплачивать премиальные только своим забайкальцам, а потом сказал – нет, мы будем всем выплачивать. Помните? Кто подобьет Leopard, тому - премия. Вы с ним этот вопрос не обсуждали?

- Нет, к сожалению. Но наш губернатор – человек слова.

- Вдруг я ему не дозвонюсь… А если у вас будут какие-то сведения, а это наверняка же ваши коллеги артиллеристы Leopard так «разобрали», — то вы мне скажете.

- Да, я вот читал заметки, есть отряд Александра Невского, ребята таких боевые, прямо заряженные ребята, вот они у себя на страничке это писали. Вот я читал, они тоже эту новость давали.

- Может, это другой Leopard?

- Нет, навряд ли. Разве наши офицеры, боевые товарищи, могут не увидеть, что это Leopard? Конечно, увидят.

- Я не имел в виду другие типы танка, я имел в виду, что, может быть, еще один танк Leopard уже замочили?

- Нет, это пока про тот речь шла, про который вы сейчас говорите.

- Ясно.

- Может быть, более подробно у них написано. Скорее всего, наверное, они его и утащить собирались. Одна из принимавших участие в наступлении БМП ВСУ пыталась оттащить танк, но наши бойцы из добровольческих отрядов «Невский» и «Ветераны» сожгли БМП вместе с танком ручными противотанковыми гранатомётами.

- А так бы утащили?

- Ну, что там, металлолом утащишь? Не позволили утащить вовремя, как они обычно это делают.

- Видите, у нас с вами бывают и приятные тоже такие интервью, оптимистичные, а не только мы говорим о проблемах, о раненых. Спасибо огромное, Александр Михайлович.

- Спасибо, Александр Петрович. Рад вас слышать. И храни нас всех Господь - и наших всех ребят, и близких. Обнимаю вас. Всего доброго.

- Обнимаю. Пока.

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