Минобороны России заявило, что от британcких ракет в Луганске пострадали два предприятия и шесть детей

В результате удара на территории луганских предприятий возник пожар Фото: Александра АНТОНОВА

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил об использовании киевским режимом авиационных ракет производства Великобритании Storm Shadow по гражданским объектам в Луганске.

Это вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения «не будут применяться по гражданским объектам».

«12 мая около 18.30 мск боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам», - подчеркнул Конашенков.

По данным Минобороны России в результате удара на территории луганских предприятий пищевой и химической промышленности возник пожар. Получили разрушения ближайшие жилые дома.

«Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей. Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины уничтожены», - сообщил Конашенков.

Генерал-лейтенант также рассказал о потерях ВСУ за сутки по всей линии соприкосновения: на Купянском направлении уничтожены до 170 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 75, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 155, на Херсонском до 20, на Донецком до 285 военнослужащих и иностранных наемников.

Кроме ликвидации 705 наемников киевского режима наши воины отправили к Бандере украинскую диверсионно-разведывательную группу, артиллерийскую систему М777 (США), радиолокационную станцию наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сожгли командно-наблюдательный пункт батальона 5-ой штурмовой бригады ВСУ, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Николаеве и Краматорске, склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для украинской военной техники в Запорожье, а еще десятки танков, бронемашин, гаубиц и самоходок.

«Штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной Артемовске, подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнено 98 огневых задач, поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114 районах», - перечислил Конашенков.

Представитель Минобороны России также добавил, что истребительной авиацией ВКС России в районе города Купянска был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а подразделениями противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и 18 беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

424 - самолета.

231 - вертолет.

4117 - беспилотных летательных аппаратов.

421 - зенитный ракетный комплекс.

9119 - танков и других боевых бронированных машин.

1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4806 - орудий полевой артиллерии и минометов.

10167 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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