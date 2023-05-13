От воинов-освободителей - героям спецоперации: Патриотическая акция прошла в России в новом формате

Те, кто хоть раз прошел в строю «Бессмертного полка» с портретом воевавших родственников, уже не сможет забыть это ощущение единения. В этом году акция перешла в онлайн-формат, и впервые появились портреты тех, кто отдал свою жизнь за Родину уже в наше время.

Новый формат позволил рассказывать об участниках Великой Отечественной войны в социальных сетях, из окон домов и машин. Среди черно-белых фото нет-нет да мелькнет цветная фотография. Это портреты героев спецоперации.

Житель Тюмени Геннадий Зайцев держит в руках архивные фотографии и современную:

- С 2008 года я хожу на 9 Мая с портретами отца и дяди. А это мой племянник Артур, он ушел добровольцем на СВО, а 19 марта этого года погиб в Артемовске.

Ольга Медведева разглаживает фото своего мужа на стекле автомобиля. Он военный, погиб в зоне СВО.

- Мы всегда принимали участие в акции «Бессмертный полк» в Мурманске, по месту службы мужа. Приходили с портретами своих родственников. Теперь мужа нет. Я считаю своим долгом продолжать традицию, чтобы почтить теперь его память, - делится Ольга.

В Орле много людей вышли с портретами героев и цветами. Были там и родственники участников СВО. Мама и братья погибшего в ходе спецоперации героя-танкиста Егора Канатникова тоже присоединились к мероприятию. Портрет Егора нес его брат.

Супруги Тотмаковы из села Большой Сурмет распечатали большой баннер с портретом своего сына Ярослава. В настоящее время он находится в зоне СВО.

А в Оренбургской области решили поблагодарить тех ребят, которые сейчас сражаются за Родину и находятся на передовой. Например, супруги Тотмаковы из села Большой Сурмет распечатали большой баннер с портретом своего сына Ярослава. В настоящее время он находится в зоне СВО.

«Мы гордимся своим сыном! Он защищает нашу Родину» - гласит надпись на плакате. Баннер вывесили на ворота, чтобы со стороны улицы его видели все прохожие. Мама парня Зиля Зарипова предлагает и другим семьям последовать их примеру, чтобы о героях-земляках знали все.

- Нашим бойцам, которые сейчас повторяют подвиг советских солдат в ходе СВО, хотим пожелать помощи Божьей, конечно, победы скорейшей и сил, скорейшего возвращения домой. Главное - чтобы домой вернулись живыми и победили, - говорит вологжанка Татьяна Старшенкова. Она вышла с портретом своего отца, но сейчас очень переживает за тех, кто находится в зоне спецоперации, и каждый день мысленно отправляет им добрые пожелания.

О важности сохранения памяти говорят и сами бойцы спецоперации.

- Сейчас свершается история. И на сегодняшний день каждый из нас должен задать себе вопрос: «Достойны ли мы своих дедов, своих предков?» Сейчас идет СВО, куда я неоднократно ездил. Поэтому мы должны чтить память своих героев. Быть достойными их. Победа будет за нами! - отметил пензенец Алексей.

Участники движения «Волонтеры Победы» записали обращение участников спецоперации героям Великой Отечественной войны. Но этим не ограничились. В ответ ветераны передали напутствия и поздравления с Днем Победы тем, кто прямо сейчас храбро сражается на передовой специальной военной операции.

Организаторы акции «Бессмертный полк» подтвердили, что и дальше будут принимать портреты участников СВО, которые также сейчас «борются с неонацизмом, как когда-то наши деды и прадеды боролись с нацизмом». Идею поддержали во всех регионах России.