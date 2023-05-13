Участвуют в массовых митингах и разыгрывают российскую «карту»: Как Турция готовится к выборам президента

Имя нового президента Турции может стать известно по итогам первого тура выборов. Фото: REUTERS

Завтрашний день может стать поворотным для Турции: утром по всей стране откроются избирательные участки, и граждане страны проголосуют за того или иного кандидата в президенты.

Уже сейчас понятно, что основная борьба развернется между действующим главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом и получившим широкую поддержку оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Их шансы равны, и победа находящемуся у власти вот уже два десятилетия Эрдогану совсем не гарантирована: турецкая экономика находится не в лучшем состоянии; также действующему правительству не удалось пока оперативно устранить последствия недавнего разрушительного землетрясения.

Реджеп Тайип Эрдоган обратился к народу. Фото: REUTERS

Эрдоган обещает избирателям сильную Турцию, а также создание 6 млн новых рабочих мест. Кылычдароглу – широкую демократию и сближение с Западом.

Кстати, отношения Турции и России оба кандидата активно использовали в качестве одного из главных аргументов в своей предвыборной полемике. Так, глава турецкого МИДа Мевлет Чавушоглу заявил, что из-за прозападной ориентации оппозиции туристическая отрасль Турции несет убытки, поскольку Кылычдароглу в случае прихода к власти не будет отказываться от введения санкций против России. И это, по словам министра, заметно снизило турпоток из России. «Кемаль Кылычдароглу обещает присоединиться к западным санкциям. И что получится доказать этим? В чем нам польза? В мае российские туристы должны были традиционно приехать к нам на отдых, а поехали в Дубай, Таиланд и Египет. Все из-за его заявления. Кто нам покроет убытки в сфере туризма? О ЕС забудьте, о США забудьте, а о НАТО тем более забудьте», - сказал он.

Лидер Турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Фото: REUTERS

В 18:00 по местному времени в Турции наступит режим тишины, то есть все предвыборные мероприятия должны прекратиться. Поэтому сегодняшний день все кандидаты провели, максимально активно используя оставшиеся часы для общения с избирателями.

Эрдоган обратился к своим сторонникам, собравшимся на одной из центральных площадей Стамбула, где десятки тысяч его сторонников собрались для того, чтобы услышать его речь.

Согласно турецким законам, победителем выборов станет кандидат, набравший 50% + 1 голос; если в первом туре никто не наберет такого количества голосов, то избирателям придется еще раз прийти на участки.

Пока все опросы фиксируют паритет, и имя нового президента Турции может стать известно по итогам первого тура выборов.