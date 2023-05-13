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В мире13 мая 2023 15:38

Участвуют в массовых митингах и разыгрывают российскую «карту»: Как Турция готовится к выборам президента

Президентские выборы в Турции стартуют 14 мая 2023: как кандидаты разыгрывают "российскую карту"
Людмила ПЛОТНИКОВА
Имя нового президента Турции может стать известно по итогам первого тура выборов.

Имя нового президента Турции может стать известно по итогам первого тура выборов.

Фото: REUTERS

Завтрашний день может стать поворотным для Турции: утром по всей стране откроются избирательные участки, и граждане страны проголосуют за того или иного кандидата в президенты.

Уже сейчас понятно, что основная борьба развернется между действующим главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом и получившим широкую поддержку оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Их шансы равны, и победа находящемуся у власти вот уже два десятилетия Эрдогану совсем не гарантирована: турецкая экономика находится не в лучшем состоянии; также действующему правительству не удалось пока оперативно устранить последствия недавнего разрушительного землетрясения.

Реджеп Тайип Эрдоган обратился к народу.

Реджеп Тайип Эрдоган обратился к народу.

Фото: REUTERS

Эрдоган обещает избирателям сильную Турцию, а также создание 6 млн новых рабочих мест. Кылычдароглу – широкую демократию и сближение с Западом.

Кстати, отношения Турции и России оба кандидата активно использовали в качестве одного из главных аргументов в своей предвыборной полемике. Так, глава турецкого МИДа Мевлет Чавушоглу заявил, что из-за прозападной ориентации оппозиции туристическая отрасль Турции несет убытки, поскольку Кылычдароглу в случае прихода к власти не будет отказываться от введения санкций против России. И это, по словам министра, заметно снизило турпоток из России. «Кемаль Кылычдароглу обещает присоединиться к западным санкциям. И что получится доказать этим? В чем нам польза? В мае российские туристы должны были традиционно приехать к нам на отдых, а поехали в Дубай, Таиланд и Египет. Все из-за его заявления. Кто нам покроет убытки в сфере туризма? О ЕС забудьте, о США забудьте, а о НАТО тем более забудьте», - сказал он.

Лидер Турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Лидер Турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Фото: REUTERS

В 18:00 по местному времени в Турции наступит режим тишины, то есть все предвыборные мероприятия должны прекратиться. Поэтому сегодняшний день все кандидаты провели, максимально активно используя оставшиеся часы для общения с избирателями.

Эрдоган обратился к своим сторонникам, собравшимся на одной из центральных площадей Стамбула, где десятки тысяч его сторонников собрались для того, чтобы услышать его речь.

Согласно турецким законам, победителем выборов станет кандидат, набравший 50% + 1 голос; если в первом туре никто не наберет такого количества голосов, то избирателям придется еще раз прийти на участки.

Пока все опросы фиксируют паритет, и имя нового президента Турции может стать известно по итогам первого тура выборов.

Политика: ВЫБОРЫ