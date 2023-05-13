Что не убивает - делает сильнее: почему западные санкции пошли на пользу России

Санкции Запада против России незаконны. Фото: Shutterstock

Санкции Запада против России незаконны. Они не основаны на международном праве. К такому выводу пришли участники сессии «Санкционные ограничения – новая форма колонизации или мотивация развития независимой экономики», которая прошла в рамках Петербургского международного юридического форума.

По сути, ограничения применяют в одностороннем порядке. Захотели это сделать США? И делают. Захотел Евросоюз? Принимают очередной пакет санкций. Более того, вынуждают делать то же самое и другие страны мира.

- Это не что иное, как вид недобросовестной конкуренции. Почему санкции применяют? Ну, наверное, потому, что могут это делать. Есть контроль за глобальной финансовой системой, есть возможность давить на членов международных организаций, влиять на голосование там, - объясняет Герман Негляд, статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга.

По его словам, в последние год «доходит даже до абсурда». К примеру, Россия 20 лет является членом ФАТФ (эта международная организация по борьбе с отмыванием денег). Компетентные органы обмениваются друг с другом информацией, чтобы противодействовать организованной преступности. Например, с наркотрафиком. Тем не менее в феврале этого года членство России в ФАТФ было приостановлено.

- Инструментами санкционной политики стали площадки борьбы с преступностью, которые работали всегда, не смотря на политические разногласия. Все понимали, что в одиночку ни одна страна с преступностью справиться не может. Сейчас же недружественные страны игнорируют наши запросы и информацию, даже касающиеся их преступников, действующих в их странах, обманывающих их население, - пояснил Герман Негляд.

В итоге местные силовики вместо поиска реальных преступников в своих странах переключились на поиск российских активов. Причем отбирают собственность не только у олигархов, включенных в санкционные списки, но и у обычных людей, имеющих российское гражданство. Даже несмотря на то, что недвижимость была куплена абсолютно законно, на официально заработанные деньги и много лет назад.

При этом подобная политика западных государств уже приводит к позитивным изменениям внутри страны. Во-первых, активно развивается импортозамещение. Во-вторых, капиталы, раньше бежавшие за рубеж, возвращаются на родину. Их владельцы опасаются, что собственность конфискуют, поэтому и спасают деньги в России. И начинают их вкладывать внутри страны. Причем даже в Крыму.

- Яркий пример – свободная экономическая зона в Севастополе. Благодаря особому режиму предпринимательской деятельности, в экономику полуострова удалось привлечь внушительные инвестиции, - заявил Дмитрий Белик, депутат Госдумы от Севастополя.

В частности, активно развивается виноделие. По словам депутата, сейчас нужно активнее заниматься возвращением активов из-за рубежа. В частности, проводить очередные амнистии капиталов. Чтобы богатые люди, даже находящиеся по тем или иным причинам в международном розыске, могли спокойно возвращаться в Россию. И вкладывать свои капиталы на родине.

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