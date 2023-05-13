Украинцы благодарят уехавшего в Израиль актера Кирилла Сафонова за поддержку

Кирилл Сафонов с женой - экс-солисткой группы "Фабрика" Александрой Савельевой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актер Кирилл Сафонов в прошлом году уехал в Израиль. Вместе с ним Россию покинули его жена – экс-солистка группы «Фабрика» Александра Савельева и четырехлетний сын Леон. До недавнего времени Кирилл не выражал публично свое отношение к текущей политической ситуации и редко выходил на связь с поклонниками в соцсетях. Но сегодня на своей странице неожиданно перешел на украинский язык.

Звезда сериала «Татьянин день» опубликовал фото сына и обратился к нему на украинском языке. Актер разместил в личном микроблоге отрывок из песни группы «Океан Эльзы».

В комментариях под постом украинские подписчики актера горячо благодарят его за поддержку и говорят, что не ожидали подобного шага от россиянина. Российские же фолловеры обрушились на Сафонова с осуждением. Одна из подписчиц отметила, что актер удаляет комментарии россиян, которые его не устраивают, и оставляет под своим постом только благодарности украинцев.

У Кирилла Сафонова двойное гражданство - Российской Федерации и Израиля. В обеих странах у него есть недвижимость. В молодости Сафонов семь лет жил в Израиле и хорошо выучил иврит. Именно там он дебютировал в кино, играл в спектаклях театра «Гешер», а в периоды безденежья подрабатывал барменом в баре. Переехав в Россию, Кирилл продолжал жить на две страны.

«Я прожил в Израиле семь лет и могу сказать, что нет такой страны, где все прекрасно, - рассказывал Сафонов в одном из интервью. - Мой врожденный патриотизм остался в Красноярском крае, где я родился. А приобретенный – как раз там, в Израиле».

Актер перевез в Израиль жену и 4-летнего сына. Фото: соцсети.

Актер женился на певице Саше Савельевой в 2010 году, будущие супруги познакомились в караоке-баре. Это уже второй брак Сафонова. С первой женой Еленой он прожил 10 лет, у них родилась дочь Анастасия. После развода экс-супруга с дочерью остались жить в Израиле.

Сын Сафонова и Савельевой Леон родился через девять лет после свадьбы родителей. Певица признавалась, что пережила после родов настоящий ад. У нее началась послеродовая депрессия, и ей потребовалась помощь психолога.