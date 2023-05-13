Количество уморивших себя голодом кенийских сектантов превысило 200 человек

Кенийские поисковики обнаружили братские могилы, в которых после эксгумации нашли еще 22 тела членов секты Good New International Church. Фото: REUTERS

Кенийские поисковики обнаружили братские могилы, в которых после эксгумации нашли еще 22 тела членов секты Good New International Church. Все они, согласно результатам предварительной экспертизы, умерли от голода.

Таким образом, общее количество уморивших себя голодом последователей религиозного культа, во главе которого стоял пастор Пол Маккензи, достигло 201 человека.

Фото: REUTERS

За день до этого были найдены истощенные тела еще 29 покойников, 12 из которых были детьми.

Маккензи, вместе с другими подозреваемыми, находится в тюрьме. Он обещал своим адептам встречу с Господом, и добиться этого, по его словам, можно было лишь уморив себя голодом. Всего по этому делу проходят 26 человек.

Фото: REUTERS

Кенийские правоохранители не исключают, что Маккензи будет обвинен также и в терроризме: в изъятых у него книгах и проповедях они уже нашли то, что кенийское законодательство определяет как «радикальные взгляды и высказывания». Кроме того, судмедэксперты, проводившие вскрытия, считают, что часть погибших была задушена.