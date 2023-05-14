Военная спецоперация на Украине 14 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 мая 2023 года.

Одно из подразделений российской группировки «Юг» с помощью наводки разведчика батальона «Спарта» смогло ликвидировать украинскую радиолокационную систему на Донецком направлении.

Российская артиллерийская Южная группировка ударила по пункту временной дислокации нацбатальона «Азов»*.

Кроме того, артиллеристы обстреляли 81-ю аэромобильную бригаду ВСУ и склад боеприпасов. В результате этого были уничтожены 120-миллиметровый миномет и два бронеавтомобиля противника.

На Купянском направлении российские военные в ходе боевых действий уничтожили машину ЗРК «Оса» в районе населенного пункта Могрица. Также ликвидированы два минометных расчета в районе населенных пунктов Кисловка и Волчанск.

Минобороны РФ сообщило, что российские штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ с флангов освободили еще один квартал на северо-западе Артемовска.

Всего на данном направлении за сутки украинская армия потеряла более 285-ти военнослужащих и наемников, два танка, три БМП, четыре бронетранспортера и несколько гаубиц. Также в районе Краматорска был уничтожен ракетно-артиллерийский склад ВСУ.

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