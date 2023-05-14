Последние новости о ситуации вокруг Украины на 14 мая 2023 года: Зеленский "наехал" на Трампа, суд в Киеве захотел посадить российского адмирала на 15 лет и получить с него триллион гривен

А несколько лет назад Зеленский заискивающе улыбался Трампу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗЕЛЕНСКИЙ "БРОСИЛ" ПРЕДЪЯВУ ТРАМПУ

Находясь в Италии президент Украины Володымыр Зеленский в интервью итальянскому государственному телевидению RAI позволил себе нелицеприятно выразиться в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, обвинив его в том, что он сейчас обещает "закончить конфликт за 24 часа", но не смог предотвратить его до его начала.

- Трамп был президентом, у нас была встреча. Тогда не было полномасштабного сражения. Я не уверен, что тогда он был глубоко в этом вопросе, но он не решил этот вопрос, - заявил Зеленский. - Этот вопрос никто не решил. И потому, что никто не решил, мы не смогли выйти из этой ситуации, Путин и получил сигнал: то есть можно так. Немножко нужно подождать, нужно поработать со странами и можно пойти дальше. Вот почему он пошел дальше.

Да нет, Володымыр, Путин пошел дальше, потому что ты окончательно потерял берега и готовил атаку на Донбасс вместо выполнения Минских соглашений. Впрочем, экс-комик вряд ли может это понять. Как и то, что "наезжая" на Трампа (и уже не в первый раз), он отнюдь не друга получает в его лице. Впрочем, похоже, что Зеленский отчетливо понимает, до возможного возвращения Трампа в Белый дом сам Зеленский не доживет. Уж совершенно точно, не на Банковой.

УКРАИНА РИСКУЕТ ПОТЕРЯТЬ ПОДДЕРЖКУ ЗАПАДА

В том случае, если она не продемонстрирует существенный прогресс по итогам своего наступления, которого в Евросоюзе и США ждут с нетерпением. Об этом сообщила авторитетная газета Financial Times. Высокопоставленные украинские чиновники придерживаются, как пишет газета, "очень реалистичного и очень прагматичного" тона и скептически относятся к конечной цели контрнаступления, обозначенной Зеленским как "возвращение к границам 1991 года".

- Чем большего мы добьемся на поле боя, тем больше мы получим от наших партнеров, – цинично обозначает настоящие цели и задачи Киева заместитель главы администрации президента Украины Андрей Сибиха. Но более "холодные" и расчетливые головы в Киеве боятся, что в том случае, если ВСУ не добьются успеха, то Киев потеряет дипломатическую и военную поддержку Запада, а без этой поддержки нынешняя Украина просто окажется недееспособной, причем, в короткие сроки.

- Время не на стороне Украины. В долгосрочной перспективе преимущество на стороне России, – констатирует издание.

УКРАИНСТВО ЗАРАЖАЕТ ШВЕДОВ

В Швеции мужчина напал с ножом на девушку, но она смогла отбиться, и тогда он зарезал ее мать. Примечательно, что крыша у него поехала на почве русофобии.

- Она была российским агентом, – написал он в записке, которую оставил на месте преступления. Примечательно, что само преступление мужчина совершил еще в феврале, но известно о нем стало только сейчас, после того, как мужчина был задержан полицией и предстал перед судом. Именно суду он и объяснил еще раз, что "девушка преследовала его, потому что была российским агентом".

Прокуратура сочла преступника неуравновешенным, а его слова бездоказательными. Суд своего слова еще не сказал. На месте укробеженцев многие бы сейчас напряглись, потому что для шведов все мы русские, тем более, что за границей большинство украинцев объясняются на русском языке.

ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫПУСТИЛ НОВЫЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ

Какая-то болезненная страсть к пакетам санкций, как оказалось, тоже заразительна. По примеру США и Евросоюза Володымыр Зеленский утвердил второй пакет украинских санкций против 200 оборонных предприятий России и Беларуси. Санкции введены сроком на 10 лет. Об этом говорится в тексте указа президента, опубликованном на его сайте.

Среди подпавших под санкции можно отметить, в частности, "Роскосмос", Центральный научно-исследовательский институт минобороны РФ, АО "ГЛОНАСС", ФГУП "Специальное конструкторско-технологическое бюро "Технолог". И 17 белорусских предприятий, среди которых конструкторское бюро "Дисплей", ООО "ИК Локомотив-сервис", Гомельский завод литья и нормалей, Могилевский вагоностроительный завод, ОАО "Гомсельмаш" и т.д.

Володымыр мог бы и не беспокоиться – все эти предприятия работают в таких сферах, технологии в которых уже утрачены Украиной после "Революции гидности". Так свинья бы могла смотреть на пролетающий небе самолет, но у свиньи голова вверх не поднимается. А на Украине просто отвыкли за эти годы смотреть в небо иначе, кроме ка в случае воздушной тревоги.

ШВЕЙЦАРИЯ ПОТЕРЯЛА НЕЙТРАЛИТЕТ

Как сообщает Euronews, знаменитый не меньше часов и шоколада швейцарский нейтралитет ушел в историю. Две палаты парламента и Нацсовет проголосовали за внесение поправок в закон, что позволит в будущем поставлять военную технику в Украину. Напомним, ранее закон о военных материалах запрещал передачу оружия и боеприпасов из Швейцарии в третьи страны. А уж про их передачу в любую страну, находящуюся в состоянии вооруженного конфликта, не мог мечтать даже самый смелый фантазер. Но Урсуле фон дер Ляйен и американским, судя по всему, удалось проломить стену нейтральности Швейцарии.

ДАЙ ТРИЛЛИОН!

Бывшего командующего Черноморским флотом России адмирала Александра Витко Днепровский райсуд Киева приговорил к 15 годам тюремного заключения и к штрафу в 1 триллион 80 миллиардов гривен по целому ряду обвинений, в том числе и совершении государственной измены Украине. Согласно решению суда и тезисам обвинения, Витко "активно содействовал аннексии Крыма в 2014 году". За это в 2015 году Путин присвоил ему своим указом звание адмирала, а в 2021 году он был уволен с воинской службы.

Вот только ни адмирала, ни триллиона гривен Украина не увидит. Витко проживает в России, на Украине ему делать нечего, по крайней мере пока. И Днепровский райсуд Украины вместе даже с Верховным судом может столько раз подтереться заочным приговором, на сколько бумажки хватит.

ИЛИ ПРОВЕРКА МОЗГОВ, ИЛИ ОТКАЗ ОТ ВЫБОРОВ

Группа конгрессменов из числа представителей Республиканской партии США в количестве 61 человека потребовала от Байдена или пройти проверку умственных способностей, или отказаться от участия в выборах.

- За время вашего президентства вы прошли два медосмотра, но нет никаких признаков того, что вы проходили какую-либо проверку умственных способностей, — заявили конгрессмены. Да тут и тестов не надо никаких – просто дайте Байдену сойти с трибуны и выйти из помещения без помощников.

По слухам, именно такое решение конгрессменов заставило вице-президента Камалу Харрис вспомнить свою маму и сказать в адрес инициаторов обращения свою ставшую знаменитой фразу: "Молодые люди, вы что, только слезли с кокосовой пальмы?"*

ЕВРОСОЮЗ СТАВИТ УЛЬТИМАТУМ ПЕКИНУ

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Стокгольме заявил, что отношения Евросоюза с Китаем не будут развиваться в нормальном русле, если КНР не убедит Россию прекратить конфликт на Украине. Все тезисы по дальнейшему взаимодействию с Китаем Евросоюз изложил в презентованном на сегодняшнем рандеву дипломатов в Стокгольме, в котором разъяснено, что Пекин будут рассматривать одновременно как партнера, конкурента и противника.

- Все министры услышали музыку этого документа, - горделиво и ассоциативно выразился Боррель, намекая на то, что главы МИД стран ЕС единодушно одобрили его. И, похоже, снова соврал, на чем в последнее время его ловили уже неоднократно.

- Мы совершенно не согласны с попытками некоторых европейских стран представить Китай как своего рода системного соперника. Мы считаем, что ЕС должен стремиться к стратегическому сотрудничеству с Китаем, - заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пояснив, что Будапешт не желает превращения Евросоюза в антикитайский блок.

Боррель, конечно, тот еще дипломат, но в эти месяцы и недели стал уже совсем Жозеп.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Издание Helsingin Sanomat сообщило, что российские пограничники аннулируют визы граждан Финляндии на границе и разворачивают их обратно. Накрылись, граждане, ваши поездки за дешевым бензином и бухлом в Ленинградскую область.

- Египет, как сообщило издание Wall Street Journal, проигнорировал требование США закрыть воздушное пространство для полетов российских самолетов.

- Пресс-служба Параолимпийского комитета России со ссылкой на решение Апелляционного трибунала заявила, что Россию вернули в Международный параолимпийский комитет.

* Шутка юмора автора сводки, на самом деле это фраза была произнесена пьяной вице-президентом США по другому поводу.