Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Фото: REUTERS

Как пройдут выборы президента Турции-2023

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года. На них граждане республики изберут президента и членов Великого национального собрания (парламента) Турции сроком на пять лет. Избирательным правом в стране обладают лица старше 18 лет - более 64 млн человек. Они получат два бюллетеня, на которых должны поставить печать для голосования со словом «EVET» (тур. «ДА») напротив фамилии одного из кандидатов и политической партии. Для Турции традиционна высокая явка избирателей, превышающая 80%, которая ожидается и на этих выборах.

Кандидаты на выборах президента Турции-2023

Высший избирательный Совет утвердил четырех кандидатов в президенты. Это действующий президент республики и председатель правящей правоцентристской консервативной Партии справедливости и развития 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от коалиции шести оппозиционных партий и председатель левоцентристской Народно-республиканской партии 74-летний Кемаль Кылычдароглу, председатель левоцентристской партии «Отечество» 59-летний Мухаррем Индже и кандидат от правого «Альянса ататюркистов» 55-летний Синан Оган.

11 мая Инжде снял свою кандидатуру и, таким образом, претендентов на высший пост в республике осталось трое. Если в первом туре никто из них не наберет более 50% голосов, то 28 мая пройдет второй тур выборов.

Эрдоган против Кылычдароглу: Их отношение к России

Ожидается, что основная борьба за пост президента развернется между Эрдоганом и Кылычдароглу. Действующий президент выступает за сохранение фундаментальных исторических и исламских ценностей, а также многовекторную внешнюю политику, в то время как его основной соперник считается прозападным кандидатом, хотя и поддерживает развитие отношений с Россией. Кроме того, Кылычдароглу в случае победы на выборах обещает инициировать возвращение к парламентской форме правления, существовавшей в Турции до конституционного референдума 2017 года.

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Парламентские выборы в Турции

В парламентских выборах примут участие 24 политических партии, объединенные в пять блоков. Для прохождения в парламент партии или коалиции необходимо набрать не менее 7% голосов.

Максимальные шансы на представительство в высшем законодательном органе страны имеют партии правящего блока «Республиканский альянс», оппозиционного блока «Народный альянс» и блока левых партий «Альянс труда и свободы». В «Республиканский альянс» вошли правящая Партия справедливости и развития, правая Партия националистического движения и две небольшие правые партии. В «Народный альянс» вошли Народно-республиканская партия, правоцентристская националистическая Хорошая партия, правая происламская Партия счастья и три небольшие правоцентристские партии. «Альянс труда и свободы» объединил прокурдскую Народно-демократическую партию и шесть небольших партий левого толка.

Кемаль Кылычдароглу Фото: REUTERS

Прогнозы на результат выборов в Турции 14 мая 2023 года

Большинство опросов показывают лидерство в президентской гонке Кылычдароглу, который опережает Эрдогана на несколько процентов голосов. Так, согласно последнему опросу от компании «Конда», Кылычдароглу набирает 49,3% голосов, а Эрдоган - 43,7%.

На парламентских выборах опрос дает победу правящему «Республиканскому альянсу» - 44%, оппозиционный «Народный альянс» набирает 39,9%, левый «Альянс труда и свободы» -12,3%.

А опрос компании ORC, которая дала на предыдущих президентских выборах 2018 года наиболее близкие к реальным результаты, обещает Кылычдароглу победу уже в первом туре с 51,7% голосов при 44,2% у Эрдогана.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Каринэ Геворгян: После выборов Турцию ждет гражданская война (подробнее)