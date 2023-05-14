Чем закончилось "Евровидение": Шведская певица Лорин снова победила, на втором месте фрик на многоножке

Певица Лорин - марокканско-берберского происхождения Фото: REUTERS

Как и предсказывал сайт KP.RU, опираясь на прогнозы букмекеров, «Евровидение» выиграла Швеция. И персонально певица Лорин, исполнившая песню Tattoo и набравшая 583 балла. Напомним, певица марокканско-берберского происхождения прославилась на родине еще в 2004 году, приняв участие в музыкальном телеконкурсе. В 2012 году она представляла Швецию на «Евровидении» с песней Euphoria и победила.

В своем номере Лорин медленно «раздвигала» два сияющих LED-экрана и в полный голос пела о борьбе за любовь Фото: REUTERS

А сейчас стала всего лишь вторым исполнителем в истории, кто смог выиграть «Евровидение» дважды (первым в стародавние времена стал ирландский исполнитель Джонни Логан). Кстати, теперь Швеция и Ирландия разделяют рекорд по числу выигранных конкурсов - у обоих по семь побед. Победа Лорин означает, что следующее «Евровидение» пройдет в Стокгольме или каком-нибудь другом шведском городе.

Лорин набрала 583 балла Фото: REUTERS

В своем номере Лорин представала зажатой между двух сияющих LED-экранов, медленно «раздвигала» их и в полный голос пела песню о борьбе за любовь. Выглядело эффектно. Но отнюдь не только номер и песня принесли девушке очки: после предыдущей победы Лорин стала популярной во всей Европе. К тому же она участвовала в полуфинале, то есть ее номер заранее распробовали и оценили все фанаты «Евровидения» (а понятно, что голосуют в первую очередь они - люди, внимательно изучающие и горячо обсуждающие все полуфинальные номера). Лорин, разговаривая с журналистами, сказала, что победа кажется ей сюрреалистической и фантастической, но на самом деле всем, следившим за тем, как проходит конкурс, было понятно, что она - фаворитка.

Что ж, без фриков на «Евровидении» никуда Фото: REUTERS

Опять-таки, в полном соответствии с пророчествами букмекеров и KP.RU, второе и третье места заняли Финляндия и Израиль. Весьма эксцентричный финский рэпер Кяарийя исполнял свою песню в зеленом болеро, оседлав «человеческую многоножку» из танцовщиков, обряженных в розовые латексные костюмы. Что ж, без фриков на «Евровидении» никуда.

Красивая и голосистая Ноа Кирел из Израиля зарабатывала очки только голосом и танцами Фото: REUTERS

Ну, а красивая и голосистая Ноа Кирел из Израиля, наоборот, зарабатывала очки без помощи какой-то дичи - только голосом и танцами. В итоге у финнов 526 баллов, у израильтянки 362.

Итальянец Марко Менгони в списки фаворитов он не входил Фото: REUTERS

На четвертом месте итальянец Марко Менгони (350 баллов), и это был один из немногих сюрпризов конкурса: в списки фаворитов он не входил.

На пятом месте - норвежка Алессандра (268 баллов) Фото: REUTERS

На пятом норвежка Алессандра (268 баллов). Украинская группа Tvorchi на шестом месте, у них 243 балла.

TVORCHI - электронный музыкальный дуэт из Тернополя, основанный в 2018 году Фото: REUTERS

Далее в десятке - Бельгия, Эстония, Австралия, Чехия и Литва. Ну, а главными проигравшими стали Германия с жалкими 18 баллами и Великобритания.

Германия оказалась на последнем месте Фото: REUTERS

Если на прошлом «Евровидении» Соединенное Королевство заняло второе место, то на этот раз тоже второе - только с конца, с 24 баллами.

На прошлом «Евровидении» Соединенное Королевство заняло второе место, на этот раз тоже второе - только с конца Фото: REUTERS

Напомним, в прошлом году конкурс проходил в итальянском Турине, и победила в нем (явно по причинам, не связанным с музыкой) Украина. Поскольку проводить там сейчас «Евровидение» нельзя, конкурс прошел в британском Ливерпуле. Россия уже второй год подряд участия в нем не принимала - после начала спецоперации наша страна была исключена из числа участников «Евровидения», а Первый канал и ВГТРК в ответ приостановили членство в Европейском вещательном союзе.

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