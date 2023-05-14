Прекращение поставок оружия Киеву будет означать немедленный крах Украины Фото: REUTERS

"КОВАРНАЯ" РОССИЯ СРЫВАЕТ НАСТУПЛЕНИЕ ВСУ

Последние новости о контрнаступлении ВСУ, которое еще называют "контрнаступом", стали главной темой не только в СМИ и соцсетях в Незалежной, но и у нас, и на Западе. Эксперты и военкоры гадают, некоторые пугают, Зеленский отмазывается от него, а на Западе его пинками гонят в "контрнаступ", желая видеть успехи по принципу "вынь да положь".

Между тем, оно давно уже идет, просто в условиях нынешних боевых действий невозможны ударами клиньями танковых армий, как в Великую Отечественную и Вторую мировую. Все стало локальнее и незримее. Небольшими группами с приданными 3-4 танками и таким же количеством БМП и БТР предпринимаются усилия группами до роты захватить опорные пункты противника, продвинуться на километр, максимум, два и закрепиться до следующей волны.

Но с этим у ВСУ проблемы. Как свидетельствует Минобороны России, а оно сейчас единственный источник достоверных новостей, ВСУ неустанно предпринимают такие попытки, в частности на Бахмутском (Артемовском) направлении, под Соледаром и т.д., но лишь очень малую часть их усилий можно назвать успешными, да и даже там, где можно такое отметить, подразделения ВСУ не закрепляются на добытых позициях, а откатываются назад после контратакующих действий наших бойцов, оставляя на поле боя сожженную и подбитую технику и десятки трупов украинских солдат, которые даже не забирают с собой при отступлении.

Как истерично- патетически заявил официальный представитель военной разведки Украины Андрей Юсов, "Россия пытается сорвать запланированное контрнаступление ВСУ". Однако, какая коварная эта Россия!

ЗЕЛЕНСКИЙ ИЩЕТ ОПРАВДАНИЯ ЗА ЗАТЯГИВАНИЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ ВСУ

В таких условиях Зеленский пытается делать хорошую мину при плохой игре. Он пытается объяснить отсутствие начала масштабного наступления некими объективными факторами.

- С тем, что у нас есть мы можем идти вперед и добиться успеха. Но мы бы потеряли много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Нам все еще нужно немного больше времени, - в этих словах Зеленского, безусловно, есть и дезинформация, адресованная Москве, но есть и желание оправдаться перед Западом, который устал ждать.

- Украина получила свыше 600 видов вооружения для контрнаступления. Это больше, чем есть у любой армии в мире, - заявил спикер Командования ВС США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннел.

- Киев получил все необходимое на сегодня для успешного наступления, - категоричен в своих оценках Госсекретарь США Энтони Блинкен. – И речь в данном случае идет не только о поставках оружия, но и об обучении военных.

- С точки зрения мотивации наши военные готовы. С точки зрения комплектации бригад мы готовы. С точки зрения техники не все еще дошло. Вот вам и ответ, - вяло отбивается Зеленский.

- Все обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину, — рапортует Минобороны Великобритании.

А те самые "Леопарды", которые обещали Берлин и Варшава, не только большей частью поставлены, но уже некоторые и горят в полях Донбасса, как там же уже догорают некоторые из поставленных Польшей МиГ-29. Не зря уже глава МИД Украины Дмитро Кулеба уже заскулил, что это не последний "контрнаступ", и если этот закончится неудачей, то будут следующие. Но как раз с этим есть большие вопросы.

УТРОМ - ДЕНЬГИ, ВЕЧЕРОМ - СТУЛЬЯ

Зеленский не может наступать в том виде, как хотят видеть на Западе и на самой Украине его свора бешеных укропатриотов, но и не наступать он не может. От успеха "контрнаступа" зависит будущее не только Украины, но и его самого. Он прекрасно осознает, что в случае неудачи его, вполне возможно, "отведут к прокурору" (в лучшем случае), ну а что Украине прекратят передавать вооружения и оказывать финансовую помощь – так это к гадалке не ходи.

Не зря министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью порталу The Pioneer заявил, что прекращение поставок оружия Киеву будет означать немедленный крах Украины. А глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель откровенно рассказал, что если Запад перестанет оказывать помощь Украине, то Киев "сдастся через несколько дней".

Но не стоит думать, что это говорится только лишь для наивной западной публики, чтобы обозначить необходимость продолжения оказания помощи Незалежной. Эти заявления в первую очередь рассчитаны на Зеленского и для его ушей. Уговоры закончились, в ход пошли жесткие предупреждения.

Не зря же даже замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига объяснил тем, кто не понимает, что уровень будущей западной поддержки Украины напрямую зависит от успехов украинского наступления.

Все, как в "Золотом теленке": утром – деньги, вечером – стулья.

ПО ПОЗИЦИЯМ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, УДАРИМ ПО МОЗГАМ И ПСИХИКЕ

Если с успехами на поле боя у Киева все обстоит совсем не ах, то на другом участке боев он прикладывает не меньшие усилия. И речь здесь идет об информационно-психологических атаках. Как в том анекдоте про Фридриха Великого, Наполеона и Гитлера на параде в Москве, когда Фридрих и Наполеон по очереди восхищаются советскими солдатами и танками, мол, будь у них такие, они бы не проиграли свои главные сражения, а Гитлер смотрит на них, читая газету "Правда", и говорит: "Если бы у меня была такая пресса, никто бы и не узнал, что я войну проиграл".

Информационно-психологическое нападение – единственное, в котором нынешняя Украина может победить. Не зря же даже советники украинского президента и главы его администрации на днях поделились, что в "контрнаступе" теперь главное – не какие-то территориальные достижения, а выведение противника из психологического равновесия, слом его духа, внесение раскола в общество и т.д.

Они реально понимают, что силой оружий ничего не смогут добиться, а лишь приблизят крах режима Зеленского. И теперь поставили себе задачу внести смуту и раздор в наши головы, поскольку победить растерявшегося противника не в пример легче, чем мотивированного, злого и уверенного в себе. Отсюда и все эти информационные вбросы, на которые многие на днях повелись.

Но от паники в голове есть одно хорошее средство, которое лажи не допускает – Министерство Обороны России. Ему и следует верить. До Победы.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.