Состояние Глеба Панфилова остается тяжелым, он находится в реанимации

После ухода из жизни в январе 2023 года Инны Чуриковой, с которой Глеб Панфилов прожил полвека, режиссер был безутешен Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прославленный российский режиссер несколько дней назад попал в больницу с инсультом. Сейчас он - в реанимации отделения нейрохирургии Института им. Склифосовского.

Его состояние остается тяжелым

Напомним, Глеб Панфилов был госпитализирован 11 мая. Ему стало плохо, упал в ванной. Глеб Анатольевич живет в своем загородном доме на Николиной горе в Подмосковье. Помощница по дому вызвала скорую. Панфилов был в сознании. Мог говорить. Его доставили в реанимацию областной Одинцовской больницы. Но потом решили перевезти в Москву в институт им. Склифосовского, чтобы провести более тщательное обследование. Помог организовать перевозку директор театра «Ленком» Марк Варшавер. В этом театре 47 лет служила супруга Панфилова – народная артистка СССР Инна Чурикова, которая скончалась в январе этого года. Панфилов и Чурикова прожили вместе более полувека. Она была его музой, Панфилов снимал ее почти во всех своих фильмах, ставил на нее спектакли. Такая грандиозная потеря, конечно, отразилась на его здоровье. К тому же возраст - 21 мая Глебу Анатольевичу исполнится 89 лет.

В Склифе пожилому режиссеру провели обследование. По информации ряда СМИ, у него диагностировали геморрагический инсульт. Встал вопрос об операции, что очень опасно в его возрасте.

В Москву прилетел сын Глеба Панфилова и Инны Чуриковой – Иван. Он живет в Лондоне. Четыре месяца назад - он точно так же срочно купил билет на самолет и вылетел в Россию, когда стало известно, что состояние его матери Инны Чуриковой, которая находилась в то время в Боткинской больнице, ухудшилось. Увы, застать в живых ее не успел. Горько переживал из-за этого. И сразу вылетел в Москву, как только узнал, что отец попал в больницу. Сейчас Иван Панфилов находится рядом с Глебом Анатольевичем.

Мы позвонили в НИИ им.Склифосовского, чтобы узнать как себя чувствует вдовец Инны Чуриковой. Там нам сообщили: на утро 14 мая его состояние остается тяжелым. Больной находится в реанимации отделения нейрохирургии. В то время как некоторые СМИ сообщили, что самочувствие Панфилова улучшилось.

Глеб Панфилов - режиссер и автор сценария фильмов «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович» и других. Он лауреатом Международного кинофестиваля в Локарно, Венецианского и Московского международного кинофестивалей, обладатель премии «Ника» и «Золотой орел».