Страна раскололась между Кылычдароглу и Эрдоганом: Турция выбирает президента и парламент

Свой выбор будут делать более 64 миллионов зарегистрированных избирателей Фото: REUTERS

Известный историк и политолог Сергей Станкевич - в эфире Радио «Комсомольская правда» - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым.

…- Сергей Борисович, здравствуйте! Я напомню радиослушателям, что это Сергей Станкевич, известный историк, политолог, который сейчас в качестве журналиста "Комсомольской правды" работает в Стамбуле. Я правильно сказал?

- Все верно вы изложили.

- Скажите, пожалуйста, кроме как должности корреспондента Радио "Комсомольская правда", какие ещё обязанности вы там выполняете?

- Никаких других обязанностей, только - это!

Кроме того, конечно, это еще и внимание к очень важному историческому событию – личное внимание.

- То есть, вы имеете в виду выборы президента Турции. Где вы были уже в Стамбуле? Когда вы туда приехали и что вы наблюдаете?

- Приехал я вчера и вот сегодня с утра уже на избирательных участках. Выбирают одновременно и президента, и парламент из 600 человек.

Открылись, как сообщает турецкая пресса, 192 тысячи избирательных участков и более 64 миллионов зарегистрированных избирателей будут делать свой выбор.

Вот те, кто за рубежом живут, уже проголосовали досрочно по почте, их около 2 миллионов.

А вот все остальные сейчас голосуют.

И я, честно говоря, давно не видел такого мощного ажиотажа на избирательных участках.

- Пожалуйста, подробнее об этом…

- Я пошел, специально, не в центральный избирательный участок, а - в такой, где простой народ, как принято говорить, голосует. И это впечатляющее зрелище.

- Вы давно не видели такого в Турции или вообще - в мире?

- В мире не видел такого.

- А там где голосуют? Что вы видите перед собой?

- Это - школьное здание, пятиэтажное такое, старое.

К нему идут семьями, детей ведут за руки, несут на руках.

Очень пожилых людей молодые ведут под руки. И все направляются на избирательные участки. На всех пяти этажах - очереди в классы, где голосуют.

Прямо скажем, наверняка явка будет за 80%.

- В столице?

- Как минимум, в Стамбуле. Но, я думаю, что и в целом по стране.

И видно, что люди относятся к этому всерьез и выбирают себе судьбу, историю, хотят определить будущее надолго.

- Вам удалось почувствовать настроение избирателей, о чем люди говорят между собой? Что больше всего беспокоит?

- Страна, конечно, расколота пополам. И очень шаткая ситуация.

Вот сейчас у меня тут включены каналы турецкого телевидения…

Только что приехал голосовать Кемаль Кылычдароглу – это лидер оппозиционного национального альянса. Он голосует сейчас, в окружении фото- и телекамер.

И чуть позже должен приехать Эрдоган. Он тоже голосует в Стамбуле.

Даже в этом кандидаты в президенты как бы соперничают.

- А расклад сил какой сейчас, можно представить?

- Прямо скажем, с одной стороны, очень многим в Турции хотелось бы продолжить вот этот путь, предложенный Эрдоганом - путь к великодержавной Турции. Нынешний президент говорит - чтобы завершить свой проект, который он сооружал 20 лет, ему нужен еще один пятилетний срок.

С другой стороны, есть значительная часть турецкого населения, особенно в крупных городах, типа Стамбула, Анкары, Измира… И это население более европеизированное такое, особенно молодые люди, - они, конечно, говорят: хотим перемен.

И - вот такая дилемма здесь: еще пять лет правления Эрдогана или - «перемены прямо сейчас».

Собственно, ближайшее будущее Турции и стоит сейчас на кону.

- Понятно. Я не знаю, о каких «переменах» там говорит оппозиция, но - атмосфера выборов ясна. Сергей Борисович, давайте мы в течение дня еще, может быть, когда будет что-то интересное или тревожное, обязательно с вами еще свяжемся.

А я напомню слушателям Радио «Комсомольская правда», что это был знаменитый политик, историк, политолог, корреспондент "Комсомольской правды" в Стамбуле Сергей Станкевич. Спасибо огромное.

- До связи!

Тем временем востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.