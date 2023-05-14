Зепюр Брутян впервые показала кадры тайной свадьбы с Павлом Прилучным

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Павел Прилучный и Зепюр Брутян устроили пышную свадьбу в августе прошлого года. А поженились актеры еще раньше, в мае. Регистрацию в одном из ЗАГСов Подмосковья супруги долгое время держали в тайне. Лишь сейчас Зепюр поделилась в соцсетях кадрами с росписи. На своей странице молодая мама трогательно поздравила мужа с годовщиной семейной жизни и показала видео свадебной церемонии.

В ролике запечатлен момент поцелуя молодоженов во Дворце бракосочетания. Для торжества Зепюр выбрала не платье, а белый брючный костюм-тройку. Жених предпочел классический черный пиджак с белой рубашкой.

Зепюр опубликовала кадры поцелуя с Павлом Прилучным в ЗАГСе. Фото: кадр видео.

В апреле молодая жена подарила 35-летнему Прилучному сына, которого они назвали Микаэлем. Для Зепюр это первый ребенок, для Павла - третий. Артист уже воспитывает двоих детей от брака с актрисой Агатой Муцениеце: 10-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию.

Прилучный и Брутян познакомились в 2018 году на съемках сериала «В клетке». На тот момент Прилучный был женат на Муцениеце. Звезда «Мажора» прожил в браке с Агатой девять лет. Супруги расстались отнюдь не друзьями. Муцениеце обвинила мужа в том, что он злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку. Павел же заявил, что она оговорила его ради пиара. При этом Агата всегда подчеркивала, что Прилучный – очень хороший отец, он проводит много времени с детьми и нежно заботится о них. После развода Павел продолжает очень тесно общаться с Мией и Тимофеем.

Для торжества актриса выбрала не платье, а белый брючный костюм-тройку. Фото: кадр видео.

Практически в самом начале своих отношений с Зепюр Брутян звезда «Мажора» познакомил избранницу с наследниками. По словам артиста, его дети тепло приняли его 26-летнюю возлюбленную. Сейчас они воспринимают новую жену папы скорее как старшую сестру, а не как мачеху.

«Мы много разговариваем. Они все прекрасно понимают. Знали, что я когда-нибудь найду себе девушку, которая будет в нашей семье. Я так настраивал их еще до встречи с Зепюр. О ней Тимофей и Мия сказали: "Круто! Вообще класс. Она еще и кудрявая, обаятельная. Нам нравится». Относятся с уважением. Это замечательно», – рассказывал Павел.

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