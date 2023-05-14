Минобороны России рассказало о героическом отражении атак под Артемовском

Отдельно в МО РФ рассказали о героической обороне позиций наших войск на Соледаро-Артемовском направлении Фото: Александр КОЦ

Минобороны России сделало заявление о нанесении ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по скоплению техники и живой силы вооруженных формирований киевского режима. Цели были почти одновременно поражены в Тернополе, Петропавловке Днепропетровской области.

«Удары достигли целей. Пункты дислокации подразделений ВСУ и места хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран поражены», — заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Следом генерал-лейтенант сообщил о потерях ВСУ на основных направлениях: на Купянском уничтожено более 100 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 60, на Херсонском свыше 20, на Южно-Донецком и Запорожском более 120, на Соледаро-Артемовском более 400.

Кроме уничтожения более 700 наемников киевского режима наши воины ликвидировали три украинские диверсионно-разведывательные группы, в Николаеве - склад боеприпасов украинской группировки войск «Херсон», а также уничтожены десятки танков, бронемашин, самоходок и гаубиц врага.

Отдельно Игорь Конашенков коснулся фактов героической обороны позиций наших войск на Соледаро-Артемовском направлении, где штурмовые отряды при поддержке подразделений Воздушно-десантных войск продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовск (только в районе этого города авиацией совершено 24 самолетовылета, а артиллерией группировки выполнены 107 огневых задач).

«Севернее и южнее Артемовска в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено. Отражая атаки противника, мужество и героизм проявили военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-ой мотострелковой дивизии российских Вооруженных сил», — перечислил отличившиеся подразделения генерал, и обратил внимание СМИ, что только 4-ой мотострелковой бригадой южнее населенного пункта Красное Донецкой народной республики отражены атаки батальонной тактической группы ВСУ, в результате которых противник потерял около 200 боевиков убитыми и раненными.

Победа над противником на этом участке линии соприкосновения далась большой ценой. О том, как это происходило, рассказал представитель военного ведомства: «Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем. Две атаки противника были отражены. Военнослужащими бригады уничтожено три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля ВСУ. В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя. Замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко, руководил действиями личного состава, находясь на другом участке отражения атак противника. В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения».

Отметим, что в это время личным составом 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады были отражены 6 атак у Богдановки Донецкой народной республики. На наших воинов были брошены штурмовые группы ВСУ численностью более 100 человек, а также семь танков, 14 боевых машин пехоты, а также другая военная и специальная техника. Но наши воины не дрогнули и уничтожили 7 танков, 11 боевых машин пехоты и более 50 украинских военнослужащих.

«В полосе ответственности 6-й дивизии отражена атака штурмовых групп противника при поддержке трех танков и четырех боевых машин пехоты. Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, два танка и три боевые машины пехоты», - отметил Конашенков, и подчеркнул, что в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России, отличившимся российским военнослужащим боевые ордена и другие государственные награды вручены непосредственно на боевых позициях.

Представитель Минобороны России также сообщил, что армейской авиацией за сутки был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а ракетными войсками и артиллерией поражена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, склад боеприпасов ВСУ в Хмельницкий, командно-наблюдательные пункты подразделений 5-й штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ в Запорожской области, 102 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях и живая сила с техникой в 114 районах.

Конашенков поблагодарил за боевую работу подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 18 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

425 - самолетов.

231 - вертолет.

4135 - беспилотных летательных аппаратов.

421 - зенитный ракетный комплекс.

9159 - танков и других боевых бронированных машин.

1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4813 - орудий полевой артиллерии и минометов.

10193 - единицы специальной военной автомобильной техники.