Разругавшаяся из-за спецоперации с отцом дочь Машкова помогает в США безработному Смольянинову*

Смольянинов заявил, что готов сражаться за Украину. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уехавший из России Артур Смольянинов пытается обустроить свою жизнь за границей. Еще недавно он был успешным актером, но после серии скандальных интервью, порочащих родную страну, лишился съемок и спектаклей. После заявлений артиста о том, что он сочувствует украинцам и готов убивать русских, Смольянинова признали в России иностранным агентом. А недавно он был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. С такой биографией найти работу непросто, так что актер решил пройти по проторенному пути, уже освоенному другими артистами-скандалистами – Максимом Галкиным** и Дмитрием Назаровым***. Смольянинов собирается устроить гастрольный чес по США с собственным спектаклем.

Помогает ему в этом дочь актера Владимира Машкова Маша, известная своими русофобскими высказываниями. Мария давно живет в США с мужем и двумя детьми. Со звездным отцом, поддержавшим спецоперацию России на Украине, наследница разругалась в пух и прах. Поэтому Маша Машкова рада посодействовать безработному Смольянинову, пытающемуся заработать на жизнь за океаном.

На своей странице в соцсетях Мария опубликовала анонс грядущих спектаклей актера. В двухминутном ролике Смольянинов едет в машине и перечисляет даты и города грядущих спектаклей. Под видео Машкова написала: «Артур тут у нас на районе! Побежали к нему на спектакль!»

Сам Смольянинов подзадоривает своих возможных зрителей: «У вас уникальная, неповторимая возможность увидеть вживую на сцене человека, который признан российским государством террористом и экстремистом. Не пропустите. Согласитесь, не каждому в жизни выпадает такая счастливая возможность. Буду ждать». Судя по такому началу, зрителей ждет не столько художественный спектакль, сколько ведро помоев, которые Артур будет выливать со сцены в сторону России.

Мария Машкова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Напомним, Смольянинов прославился после роли Лютого в фильме «9 рота» - он сыграл положительного, героического персонажа. После начала СВО актер дал интервью, в котором признался, что готов вступить в ряды вооруженных сил Украины и убивать россиян. Например, если будет нужно, выстрелит в своего коллегу по фильму «9 рота» Сослана Фидарова, воюющего добровольцем на стороне России.

Артур также заявил, что ему будет не жалко, если по России ударят ядерными ракетами, и от нее останется радиоактивный пепел. Артист сообщил, что ему плевать на судьбу страны.

«Мне, честно говоря, наплевать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится», - заявил он.

В России у Смольянинова остались мама, а также бывшая жена – актриса Дарья Мельникова, воспитывающая двух его сыновей.

*Признан в России иноагентом и включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Признан в России иноагентом.

*** Признан в России иноагентом.

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