«Посланники безбожия без комплекса вины» - какие впечатления оставили участники очередного «Евровидения»

Благодаря этим участникам Германия в 2023 году оказалась на последнем месте Фото: REUTERS

Вожу глазами томно я,

вздыхаю у компа.

В компе толпа огромная,

гигантская толпа.

Неистовы, безбашены,

шагают мужики.

У них глаза накрашены

и выбриты виски.

Идут в лохмотьях бросовых

насыщенных тонов.

Одни - в чулочках розовых,

другие - без штанов.

Посланники безбожия

с манерой обезьян

идут они, похожие

на инопланетян.

Без тени деревенщины

и комплекса вины

идут за ними женщины

как с бала Сатаны.

Одна крутого норова,

предвестница грозы,

в плаще как у Киркорова,

в штанах как у Лозы.

Другая - экономная,

с разрезом у пупа.

Идёт толпа огромная,

безумная толпа.

Во тьме кривыми тропами

меж лазерных огней.

С большими очень попами.

И грудью не своей.

Актёришки-любители

театра Варьете.

И с ними представители

кругов ЛГБТ.

И все же любопытен я:

откуда упыри?..

А это Евровиденье-

2023.

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